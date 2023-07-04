بدء صلاة الجنازة على الراحل علاء عبد الخالق

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت منذ قليل مراسم صلاة الجنازة على الراحل علاء عبد الخالق في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

رحل علاء عبد الخالق مساء أمس الإثنين عن عمر يناهز 59 عاما بعد صراع مع المرض.

علاء عبد الخالق مطرب مصري، من مواليد 23 فبراير 1964، درس الموسيقى في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على الناي.

بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاءالدراسة: منى عبد الغني, والمطربة المعتزلة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول البوم له وهو مرسال وذلك في عام 1985، وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.