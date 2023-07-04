مصطفى قمر: «أولاد حريم كريم» سينما الجيل الجديد.. ونبحث عن تقديم عمل راقٍ للجمهور

ياسر رشاد - القاهرة - بدأنا العمل على الفكرة منذ سنوات.. والسيناريو فرض عدم وجود نجوم من الجزء الأول

الفيلم يعرض فى موسم الصيف.. وأفكر فى منافسة الوقت والتكنولوجيا وليس منافسة زملائى

دائمًا تكون السينما خطوة هامة للغاية فى مشوار كل مطرب يمتلك موهبة التمثيل والوقوف أمام الكاميرا، صحيح أن جميع نجوم الغناء استطاعوا الوقوف أمام الكاميرا أثناء تصوير أعمالهم الغنائية على طريقة الفيديو كليب ولكن خوض تجربة عمل سينمائى تبقى مختلفة تمامًا ولها رونق مختلف.

المطرب مصطفى قمر واحد من أهم نجوم الغناء الذى استطاعوا تأكيد موهبتهم وقدرتهم على خوض تجارب سينمائية متعددة بنجاح كبير مع الجمهور بل ومنافسة نجوم وعمالقة السينما.

أعمال سينمائية كثيرة بشخصيات مختلفة قدمها مصطفى قمر ولكن يبقى فيلم «حريم كريم» الذى قدمه مصطفى قمر من أهم وأنجح أعماله السينمائية، فهذا العمل الذى قدمه مصطفى قمر قبل ١٨ عام ما زال يحظى بردود فعل كبيرة ويقبل المشاهدون عليه عندما يعرض على الفضائيات المختلفة.

هذا وقرر النجم مصطفى قمر خوض تجربة الجزء الثانى من أنجح أعماله السينمائية حريم كريم ولكن هذه المرة بعنوان «أولاد حريم كريم» الذى يحكى قصة أبناء الشخصيات التى دار حولها سيناريو عام ٢٠٠٥.

فى هذا الحوار تحدث النجم مصطفى قمر عن عودته لخوض تجربة حريم كريم من جديد بعد ١٨ عاما من تقديم الجزء الأول وتحدث عن الشخصيات الجديدة فى الفيلم ومشاركة الفنان تيام قمر نجله وكواليس التصوير.

< عودة من جديد لفيلم حريم كريم بعد ١٨ عاما على تقديم الجزء الأول، كيف جاءت الفكرة؟

<< فيلم حريم كريم من أجمل وأنجح أعمالى السينمائية التى قدمتها طيلة مشوارى الفنى، قصة جميلة وهادفة تفاعل معها الجمهور وتواصلت مع الأجيال الجديدة، فلا يصدق أن يحدثنى كثير من الجمهور عن الفيلم مع كل مرة أثناء عرضه، ومنذ ثلاث سنوات بدأنا نفكر فى إمكانية تقديم جزء ثانٍ من الفيلم لأن قماشة الفيلم واسعة ويمكن تقديم منها جزء ثان، وعقدنا جلسات عمل بحضور المخرج على إدريس مخرج الفيلم والسيناريست المبدعة زينب عزيز، وقررنا العمل على السيناريو والوصول لفكرة جيدة نواصل من خلالها نجاح الجزء الأول هى من ستحدد إمكانية تقديم جزء ثانٍ، حتى انتهت السيناريست زينب عزيز من كتابة السيناريو ومع قراءته تحمسنا جميعا لخوض التجربة وأتوجه بالشكر للفنانة بشرى التى أصرت على خوض التجربة وشجعت جميع نجوم الجزء الأول على المشاركة.

< وما الجديد الذى وجدته فى السيناريو لتقديم جزء ثانٍ؟

<< الجزء الثانى سيكون بعنوان «أولاد حريم كريم»، وكما هو موضح من عنوان الفيلم سنناقش الحكاية الجديدة من خلال أبناء شخصيات الجزء الأول والفكرة بشكل عام هى تسليط الضوء على نجوم المستقبل فهم أبطال الجزء الثانى وإضافة كبيرة للعمل أشكرهم كثيرا على إبداعهم واهتمامهم وأتوقع لهم مستقبلا كبيرا ونجاحا يفوق جيلنا لأنهم يمتلكون أدوات أكثر مما كنا نمتلكه فى بداياتنا.

< كيف ترى مشاركة نجلك الفنان تيام قمر فى عمل فنى واحد خاصة وهى المرة الأولى الذى يجمعكما عمل فنى واحد؟

<< «تيام» فنان موهوب ومهتم للغاية ببناء مشوار فنى ناجح، وأنا سعيد به للغاية وفخور بنجاحاته، لأنه استطاع النجاح بمفرده فى جميع الأعمال الذى شارك بها قبل فيلم أولاد حريم كريم، بالطبع مشاركته سعيد بها للغاية هو والنجمة الموهوبة رنا رئيس، فهم أبطال العمل الحقيقيون وهم من تدور حولهم القصة وجميعنا فى لوكيشن التصوير نريد مساعدتهم وفخورون للغاية بأدائهم وموهبتهم.

< غياب نجمة كبيرة بحجم الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن الجزء الثانى هل تعتقد أنه سيؤثر على الفيلم؟

<< بالطبع ياسمين عبدالعزيز نجمة كبيرة وحققت معها العديد من النجاحات فى مشوارى السينمائى، وكانت من أهم عوامل نجاح الجزء الأول، ولكنها لم تغب عن الجزء الثانى، فالشخصية نفسها غير موجودة فى الجزء الثانى وكذلك كثير من شخصيات الجزء الأول الذين منهم من فارق الحياة، فهو تطور طبيعى للأحداث بعد ١٨ عاما وبنينا القصة على ذلك وستكون بالعديد من المفاجآت للجمهور ولكن بالطبع ياسمين عبدالعزيز فنانة كبيرة وتواجدها بالجزء الأول كان من أهم عوامل نجاحه.

< حدثنا عن أجواء التصوير مع نجوم الجزء الأول بعد ١٨ عاما.. هل شعرت بالعديد من التغيرات؟

<< أجواء التصوير رائعة للغاية مع الأستاذ على إدريس المخرج وجميع النجوم الكبار الذين تواجدوا بالجزء الأول، وكانت المقابلة بيننا مليئة بمشاعر الحب والاشتياق، وبدأنا التصوير وكأن ما مر على الجزء الأول عدة أشهر وليس ١٨ عاما، فنحن نعمل بروح المجموعة وجميعنا لدينا هدف واحد وهو استكمال نجاح الجزء الأول وتقديم عمل يستطيع الحياة مع الناس لسنوات.

< ماذا عن الأغانى الجديدة للفيلم خاصة بعد النجاح الكبير لأغانى الجزء الأول؟

<< بالطبع ستكون هناك العديد من الأغانى المرتبطة بأحداث الفيلم وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور وتحقق نجاحا كبيرا بقدر النجاح التى حققته أغانى الجزء الأول التى ما زالت فى أذهان الجمهور حتى يومنا هذا ويطلبها الجمهور فى حفلاتى وكأنها أحدث الإصدارات.

< هل تم تحديد موعد لطرح الفيلم بدور العرض؟

<< يتبقى لنا الجزء الأخير من التصوير سيكون فى مدينة شرم الشيخ، وتم تحديد شهر أغسطس من العام الجارى كموعد مبدئى لطرح الفيلم، بمعنى أنه سيكون متواجدا فى منافسات موسم الصيف السينمائى لهذا العام، فلا يوجد أى نية للتأجيل وسيتم طرح الفيلم بمجرد الانتهاء من العمل فيه.

< وكيف ترى أولاد حريم كريم على خريطة المنافسة فى موسم الصيف؟

<< طوال مشوارى الفنى لا أفكر فى منافسة أى عمل فنى ودائمًا أفكر فى منافسة نفسى ومنافسة الوقت والتطور التكنولوجى، لأن هذه هى المنافسة الحقيقية التى تؤدى إلى النجاح فى النهاية، ولكن منافسة الأعمال الأخرى هو رأى الجمهور والنقاد ولذلك كل ما يجب فعله بالنسبة لى هو التركيز على عملى وتقديم أفضل ما لدى.