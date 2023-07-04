شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي عن فيلمه "مرعي البريمو": بوعدكم إنى راجع بقوة من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق النجم محمد هنيدي جمهوره لفيلمه الجديد "مرعي البريمو" الذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة في السينمات المختلفة، فبعد طرحه البوستر التشويقي الرسمي للعمل، كتب هنيدي تعليقا عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "أنا عارف أن في ناس ممكن ميكنش عجبها بعض الأفلام اللي فاتت، بس مع الفيلم ده بوعدكم إن هنيدي راجع بكل قوته من جديد مع المخرج الكبير سعيد حامد".



محمد هنيدي

يقوم ببطولة الفيلم برفقة محمد هنيدي، كل من: غادة عادل وأحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، وهو فكرة محمد هنيدي، وتأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

يعود النجم محمد هنيدى لتقديم الأدوار الصعيدية فى السينما مرة أخرى بعدما قدمها سابقاً في أفلام "الهروب" و"صعيدى في الجامعة الأمريكية" و"عسكر في المعسكر"، حيث يجسد هنيدى في فيلم البريمو شخصية مرعى البريمو تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية.



مرعي البريمو

فيلم "مرعي البريمو" يسجل عودة للمخرج الكبير سعيد حامد إلى السينما مرة أخرى بعد غياب 14 عامًا منذ عرض فيلم "طباخ الريس"، وتشهد عودته تكرار تعاونه مع النجم محمد هنيدى الذى قدم معه عدة أعمال سينمائية منها "صعيدى في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام" و"يا انا يا خالتى" و"جاءنا البيان التالى" و"صاحب صاحبه" حققت نجاحاً كبيراً.

يذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل"، وشارك في بطولته: نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.