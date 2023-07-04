شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب "أبو" يقدم رسالة لصناع فيلم "بيت الروبي" بعد مشاركته بأغنية مسافر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان "أبو" رسالة لصناع فيلم "بيت الروبي" للنجم كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ،الذي تم طرحه مؤخرا، بالسينمات ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك ، حيث شارك بقصة قصيرة علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام بمقطع فيديو لمُشاهد يشيد بالعمل والأغاني التي يتضمنها الفيلم حيث كتب "جماعة لازم تدخلوا تشوفوا فيلم (بيت الروبي) الفيلم جامد والأغاني رايقة أوي".



أبو

وعلق "أبو" على تلك الإشادة مؤكدا على أن الأغنية التي شارك بها من خلال الفيلم هي من أقرب الأغاني إليه، موجها رسالة لصناع العمل، قائلاً : "من أقرب الأغاني اللي عملتها لقلبي (مسافر) في فيلم (بيت الروبي).. مبروك لكل صناع الفيلم".

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى .

ويعالج فيلم بيت الروبى في إطار كوميدي قضية تحكم مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الأمور الحياتية، وانتشار مسمى مهنة الأنفولنسر بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما .

يشار إلى أن "أبو" كان قد أطلق مؤخرا أغنية "هوليلا" وهي أولى أغنيات ألبومه الأول "فارق ع الكل" المنتظر طرح أغانيه تباعا خلال موسم صيف 2023، والأغنية من كلمات أبو ومحمد الشافعي، ألحان د.طارق نديم، توزيع هادز، ومن إنتاج شركة "جاما" محمد جابر، المسئولة عن إنتاج الألبوم بشكل كامل تأكيدا للتعاون المثمر والمستمر بين جابر وأبو منذ 2019.