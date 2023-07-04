شكرا لقرائتكم خبر عن عصام كاريكا يكشف كواليس آخر عمل جمعه مع الراحل علاء عبد الخالق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب عصام كاريكا كواليس آخر الأعمال الغنائية التي جمعته بالفنان الراحل علاء عبد الخالق، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

ونشر عصام كاريكا فيديو له عبر حسابه على "فيسبوك"، قال خلاله إنه كان يقوم الفترة الماضية بتسجيل أغنية للفنان الراحل علاء عبد الخالق، والتي تقول إحدى مقاطعها: "احنا خايفين نيجي جنبك تكتبي شهادة وفاتنا"، مشيرا: "ساعتها علاء قال بلاش شهادة وفاتنا دي خلينا عايشين".

ورحل علاء عبد الخالق في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض، وكان آخر ظهور للراحل منذ أشهر قليلة ماضية، إذ كان يحتفل بحفل زفاف ابنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن وظهر عليه علامات المرض بشكل كبير.

يذكر أن الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم له وهو "مرسال"، وذلك في عام 1985، وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم.

بعد ذلك أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.