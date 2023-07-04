شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ناعيا علاء عبد الخالق: رحم الله حبيبي وأستاذى الفنان والإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي الفنان تامر حسنى المطرب الراحل علاء عبد الخالق، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

وكتب تامر حسني في تدوينه عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "حبيبي وأستاذي الفنان الإنسان الخلوق الراقي علاء عبد الخالق، الله يرحمك و يحسن إليك ويرفع من قدرك لأعلى درجات الجنة، ربنا يصبر أسرتك يا حبيبي".



تدوينه تامر حسنى

وعلي جانب آخر، انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على الفنان الراحل علاء عبد الخالق فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بمشاركة أصدقاء الراحل من نجوم الغناء وعلى رأسهم حميد الشاعرى، إيهاب توفيق، محمد محيى، حسام حسنى، منى عيد الغنى، سامح الصريطى، وأحمد برادة، الموزع محمد مصطفى، والموزع خالد نبيل.

وشهدت الجنازة دخول حميد الشاعرى فى نوبة بكاء شديدة بمجرد وصوله إلى المسجد ورؤيته جثمان صديق عمره فيما انهار حسام حسنى هو الآخر أمام الجثمان واحتضن محمد محيى الذى لم يتمالك نفسه من البكاء، بينما توتجد ايهاب توفيق مبكراً مع الجثمان، وتحرك هؤلاء الفنانون مع الجثمان لدفنه فى مقابر العباسية بميدان الجيش.