الموت يغيب واحد من أشهر نجوم الفن في مصر!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 05:52 مساءً - فجع الوسط الفني برحيل الفنان المصري علاء عبد الخالق بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 59 عاما.

حيث أعلن الفنان حسام حسني عبر حسابه على موقع التواصل «فيسبوك» عن وفاة صديق عمره الفنان والمطرب علاء عبدالخالق، وذلك عن عمر ناهز 59 عاما.

وفاة علاء عبد الخالق

وأثار خبر رحيل عضو فرقة الأصدقاء، وأبرز مطربي جيله في فترة الثمانينات والتسعينات، حالة من الحزن الشديد لدى محبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءلوا عن سر غيابه الطويل.

الفنان علاء عبد الخالق

آخر ظهور للمطرب علاء عبد الخالق

وكان آخر ظهور للفنان علاء عبد الخالق إعلاميا عام 2017 في برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه إسعاد يونس، بصحبة كلا من الفنانة مني عبد الغني والفنانة المعتزلة حنان أعضاء فريق الأصدقاء الذي أسسه الراحل عمار الشريعي وشهد بداية نجوميتهم جميعا، ليختفى بعدها من الوسط الفني لفترة طويلة استمرت 6 أعوام بعد معاناته من معاناته مع المرض.

وظهر عبد الخالق في حفل زفاف ابنته شهر مايو الماضي، وبدا عليه الإعياء الشديد، وظل جالسا طوال الحفل مرتديا نظارة شمسية، ويحيطه عدد من نجوم الغناء من أصدقاءه المقربين الذين حرصوا على حضور حفل الزفاف، من بينهم: مصطفى قمر، وإيهاب توفيق، ومحمد محيي، وحميد الشاعري، وهشام عباس، وحسام حسني.

آخر ظهور للمطرب علاء عبد الخالق في فرح ابنته

نجوم الفن يشيعون علاء عبد الخالق

شيّع عدد كبير من نجوم الفن في مصر جثمان الفنان علاء عبد الخالق إلى مثواه الأخير، وأدوا صلاة الجناز عليه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ورافق الجثمان الفنان إيهاب توفيق الذي تجمعه صداقة قوية بالراحل منذ سنوات طويلة، بجانب حضور لعدد من الفنانين أبرزهم حميد الشاعري وحسام حسني ومحمد محيي وسامح الصريطي والفنانة والمذيعة منى عبد الغني، وعدد كبير من نجوم الفن والموسيقى وأهل الفنان الراحل.

مشوار الفنان علاء عبد الخالق

ويعد علاء عبد الخالق حالة فنية متميزة وسط نجوم الغناء في الثمانينيات والتسعينيات، ولد في 23 فبراير 1964م،درس الموسيقى في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على الناي.

بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغني والمطربة المعتزلة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة.

التقى بعدها بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول البوم له وهو مرسال وذلك بعام 1985، وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002، وتوقف بعده عن الغناء في بداية الألفينات، بسبب وعكة صحية أثرت على أحباله الصوتية ليعود بألبوم «حب مش عادي»، العام 2007 على المنصات الرقمية.

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