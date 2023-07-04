شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض يوضح حقيقة تكريم الفنان الراحل علاء ولي الدين بمهرجان المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أوضح الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري أن تكريم الفنان الراحل علاء ولي الدين في مهرجان المسرح المصري، سيكون خلال الدورة الـ 17 عام 2024، وليست الدورة المقبلة التي ستبدأ يوم 27 يوليوعام 2023، وقال رياض : علاء فنان يستحق التكريم لأنه قدم تجارب مسرحية في مسرح القطاع الخاص، وبرغم عمره الفني القصير إلا أنه كان له تأثير كبير بما قدمه من أعمال .

كان قد نُشر في بعض المواقع أن مهرجان المسرح المصري سيكرم الفنان الراحل علاء ولي الدين في دورته المقبلة، وهو خبر غير صحيح لأن المكرمين في تلك الدورة تم حسم أمرهم واختارت اللجنة العليا المكرمين وأعلن عن 5 منهم، بناء علي اجتماعات مع اللجنة العليا للمهرجان .

المهرجان القومي للمسرح المصري، ينطلق يوم 27 يوليو ويستمر حتى 12 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.