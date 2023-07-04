محمد عبده يكشف رأيه في الفنانة التي تستحق لقب “صوت مصر”.. هل شيرين عبد الوهاب أم أنغام؟!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 06:54 مساءً - قال الفنان السعودي محمد عبده: “الفنانة أنغام مطربة ومن أسرة مطربة ووالدها محمد سليمان موسيقي عريق وهي نفسها لديها صوت كاريزمي متميز في أداء الأغنية الطربية وأعتبرها صوت مصر الأول وليس شيرين عبد الوهاب، وهما اثنان فقط اللي قادرين يغنوا الأغنية الطربية الكلاسيكية الجميلة بصوت حلو أنغام وأصالة فقط”.

طرب شيرين عبد الوهاب

وتابع خلال لقائه ببرنامج “تفاعلكم” المذاع على قناة “العربية”: “شيرين عبد الوهاب مثل باقي المطربات نسمع منهم أغنية بس لا تؤدي طربا كلاسيكيا”.

محمد رمضان يسخر من الغناء مع محمد رمضان

وعن موقفه من الغناء مع الفنان محمد رمضان، علق محمد بعده ساخرًا: “شهر رمضان إذا اجتمع مع الحج ممكن، مفيش علاقة أبدا إننا نغني سوا وذلك لأنه لا يتقن الغناء بشكل طربي، لكنه ممثل عظيم، وأتابع أعماله الفنية”.

مشكلة محمد رمضان مع فناني القاهرة

وأضاف الفنان محمد عبده:”محمد رمضان محسود من الفنانين القاهريين علشان صعيدي بس هو يعجبني كممثل وبشوفله أعمال، لكن فكرة الديو الغنائي معاه مفيش علاقة إننا نعمله وعمري ما أغني معاه”.

في وقت سابق علق رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، على الجدال الواسع الذي أحدثه كلام الفنان محمد عبده عن مصر، واصفًا ما قاله محمد عبده بـ”السخيف”، موضحًا أن المقارنة بين بلدين شقيقين لا تفيد بل تضر.

رسالة ساويرس لمحمد عبده

وعن محمد عبده وحديثه المثير عن مصر، أكد نجيب ساويرس أن حديثه يفرق ولا يجمع، قائلًا: “قوتنا في وحدتنا وليس في تفرقنا”

وكتب رجل الأعمال نجيب ساويرس عن حديث الفنان محمد عبده الذي استفز مشاعر المصريين: “الموضوع كله سخيف من طرفه.. كل واحد حقه يفتخر ببلده لكن المقارنة بين بلدين شقيقين لا تفيد بل تضر”.

وتابع مهندس نجيب ساويرس قائلًا: “قوتنا في وحدتنا وليس في تفرقنا، وكلامه يفرق ولا يجمع ولا يفيد أي من بلدينا”.

تصريحات محمد عبده ومصر

جاء تعليق نجيب ساويرس ردًا على الموسيقار عمرو إسماعيل، الذي قال: “كان على الفنان محمد عبده أن ينأى بنفسه عن الدخول في مقارنات غير منطقية وغير مجدية، فمدحه للحرم لن يزيد الحرم قداسة، وذمه في الأهرامات لن يقل من عظمتها، كما أن مصر والسعودية دولتان أكبر من أن تخضعا لتلك المقارنات الصبيانية.”

مصر والسعودية في تصريحات محمد عبده

يُذكر أن تصريح الفنان محمد عبده جاء في إحدي حفلاته، حيث قال: “إن كانت مصر أم الدنيا بالسعودية أبوها”.

تصريح محمد عبده أثار جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوه بالغناء فقط وألا يدخل البلدين الشقيقين في مقارنات.

الهجوم الشديد على الفنان محمد عبده بسبب تصريحه المثير للجدل، دفعه لمراجعة موقفه قائلًا: “أحب مصر ولها فضل على وانطلاقتي العربية كانت من مصر التي لها فضل كبير على العالم العربي كله”، وتحدث عن علاقاته وذكرياته مع نجوم الزمن الجميل.

الخليج 365

الخليج 365