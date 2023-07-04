شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس: أحببت علاء عبد الخالق كفنان قبل أن يكون صديق.. وتأثرت به فنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان هشام عباس، إنه أحب الفنان الراحل علاء عبد الخالق كفنان، قبل أن يحبه كصديق عزيز، موضحا أنه كان يغني قبله، وكان يحفظ أغنياته ويرددها، وتربى على صوته.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "غناء علاء عبد الخالق، أثر في فنيا، وعندما كبرت ودخلت مجال الفن، علاء عبد الخالق احتضنني، وشجعني بشكل كبير، واتخذني صديقا له أنا والفنان محمد محيي".

وقال: "علاء عبد الخالق شخص جميل، لم يكن هناك غيرة بننا، هو لم يشتكي على الإطلاق، ولم ينظر يوما لأعمال الفنانين الأخرين بعين الغيرة أو الحسد".

وتابع: "كنت أعلم أنه مريض، وكنت أتصل عليه بشكل دائم في الأعياد والمناسبات وفي عيد ميلاده كنا نتجمع ونغني".