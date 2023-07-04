قصة حب جديدة أم نزوة؟.. من هي الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب؟! – شاهد الصورة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 08:48 مساءً - تصدر اسم الفنان عمرو دياب محركات البحث خلال الأيام الماضية بعد طرح أحدث أغنياته، واستعداده لطرح المزيد من الأعمال قبل إحياء حفلات في الساحل ولبنان، إلى جانب الحديث عن قصة حبه الجديدة.

وتم الحصول على صورة للنجم عمرو دياب مع احدى الفتيات وهو يمسك يدها ويتجول معها في احدى شوارع احدي الدول الأوروبية.

حبيبة عمرو دياب

وظهر الهضبة عمرو دياب وهو برفقه الفتاة؛ والتي يبدو انه يعيش معها قصة حب جديدة، وجنسيتها إيطالية.

صورة عمرو دياب ممسك بيد فتاة في شوارع باريس

تداول روّاد السوشيال ميديا صورا للهضبة عمرو دياب برفقه احدي الفتيات وهي تظهر بإطلالة جريئة خلال افتتاح فندقه الجديد.

وتساءل رواد السوشيال ميديا عن هوية الفتاة والتي تبدو انها غير مصرية، في الوقت الذي التقطت فيه الصورة بفرنسا.

مشروع عمرو دياب الجديد :

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الصور لافتتاح فندق لوكاندة عمرو دياب في الساحل الشمالي، حيث احتفل الهضبة ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار بافتتاح الفندق ليكون بداية لسلسلة فنادق تحمل نفس الاسم.

ويعتبر فندق لوكاندة عمرو دياب بالساحل الشمالي، باكورة سلسلة الفنادق التي سيشارك فيها الهضبة مع شركة إعمار الإماراتية برئاسة رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار والتي ستحمل نفس الاسم ” اللوكاندة” في مصر ودبي.

ابنه عمرو دياب :

حرصت كنزي، ابنة النجم عمرو دياب، على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“.

وظهرت كنزي عمرو دياب بإطلالة صادمة مرتدية ملابس جريئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على الأكتاف مما نال اعجاب متابعيها.

أعمال عمرو دياب المقبلة :

انتهى الهضبة عمرو دياب، خلال هذه الأيام من تسجيل ثلاث أغان جديدة والمفترض يتم طرحهم فور الانتهاء من كافة التفاصيل.

كما يستعد دياب، لموسم الصيف بطرح عدد من الأغاني والإعلانات لصالح إحدى شركات المياه الغازية المتعاقد معها، وشركات المحمول أيضًا.

في سياق آخر انتهى الموزع Adam Port، من توزيع أغنية جديدة للهضبة عمرو دياب، ومن المفترض أن يطرحها دياب، خلال الفترة المقبلة.

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