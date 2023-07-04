أرباح فيلم كريم عبدالعزيز “بيت الروبي” تكفي أحفاد أبنائه؟!! لن تتخيل مقدار ما حصده الفيلم حتى الآن!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 08:48 مساءً - منافسة ساخنة للغاية، تشهدها دور العرض في مصر والوطن العربي خلال موسم عيد الأضحى السينمائي، حيث تتنافس مجموعة من الأعمال الفنية.

تصدر هذه المنافسة كريم عبد العزيز وزميله كريم محمود عبد العزيز في المقدمة من خلال فيلم “بيت الروبي” الذي يتقاسمان بطولته، ونجح في تحقيق ما يزيد عن 50 مليون جنيهًا إيرادات خلال أيام.

رقم قياسي لكريم عبدالعزيز في السينما المصرية

لكن المفاجأة وفق ما أعلنه مخرج الفيلم بيتر ميمي، هي أن الفيلم استطاع أن يحقق في ليلة عرض واحدة ما يزيد عن 10 ملايين جنيها مصري، ليصبح الإيراد اليومي الأعلى في تاريخ السينما المصرية.

إيرادات فيلم بيت الروبي

المخرج المصري كتب عبر حسابه على “فيسبوك” قائلًا “إيرادات فيلم بيت الروبي أمس فقط تخطت العشرة مليون جنيه.. ده رقم أول مرة يحصل في السينما.. الحمدلله ان الفيلم لمس الناس.. الحمدلله”.

منشور بيتر ميمي على فيسبوك

تصريحات كريم عبدالعزيز عن “بيت الروبي”

وتحدث النجم كريم عبد العزيز عن كواليس مشاركته فى فيلم “بيت الروبي”، قائلا إن أكثر ما حمسه للفيلم أنه يناقش موضوعا عصريًا موجودًا فى الشارع والبيت بذكاء وببساطة، مع وجود البسمة والكوميديا.

وتابع على هامش حضوره العرض الخاص للفيلم فى أحد السينمات بأكتوبر أنه اتخض فى البداية من غنائه فى الفيلم، ممازحا محمود كريم عبد العزيز: “قولتلك دى غفلة”.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور العرض الخاص لفيلم “بيت الروبي” المقام حاليا فى أحد السينمات بأكتوبر، أبرزهم النجم كريم عبد العزيز والنجم كريم محمود عبد العزيز، تارا عمار، نور اللبنانية، والسيناريست أحمد مراد، وألفنان محمد السويسرى، محمد محمود عبد العزيز وزوجته، أحمد والى.

أبطال فيلم “بيت الروبي”

فيلم “بيت الروبى” بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشإذلى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة فى الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة.

ويتعاون كريم عبد العزيز مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى فى السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل “الاختيار” الجزء الثانى والجزء الثالث، ويستعدان للتعأون سوياً فى مسلسل “الحشاشين” المقرر عرضه فى شهر رمضان 2024، وذلك بعدما تم تأجيل عرضه من شهر رمضان الماضى بسبب ضخامة العمل الإنتاجية وحاجته إلى وقت كبير للتحضيرات.

يُذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز فيلم “كيرة والجن“، الذى عرض فى موسم عيد الفطر الماضي، وهو مستوحى من رواية “1919”، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

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