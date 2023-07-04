ابنة الفنان بسام رجب ممثلة شهيرة وإحدى أبطال مسلسل “ليه لأ؟! 3”.. تعرّفوا عليها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 08:48 مساءً - تصدر اسم الفنانة الشابة فريدة رجب، محركات البحث في جوجل بعد ظهورها في مسلسل “ليه لأ” الذي يعرض على منصة شاهد الرقمية، فهي تجسد دور ابنة الفنانة نيللي كريم.

فريدة رجب

تجسد فريدة رجب شخصية دور ياسمين وهي الابنة التي تعاني بسبب علاقة والدتها المقربة من شقيقها، وتربيتها له بطريقة مدللة على حسابها، بالإضافة إلى مشكلاتها العاطفية والجسدية المتعلقة بزيادة الوزن.

فريدة بسام رجب

من هي فريدة رجب؟

الفنانة فريدة رجب هي ابنة الفنان الكبير بسام رجب، الذي قدم للسينما والتليفزيون أعمال عديدة ومختلفة وترك بصمه في قلب وذهن جمهوره، أهم أعماله مسلسل الدالي، هوانم جاردن سيتي، حديث الصباح والمساء، وغيره.

الفنان بسام رجب

درست فريدة رجب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة واثقلت موهبتها الفنية في العديد من ورش التمثيل، وشاركت في مجموعة من المسرحيات حتى حصلت على دور “ياسمين” في مسلسل ليه لأ. بجزئه الثالث.

بالرغم من أنه أول عمل فني لها إلا أن الجمهور أشاد بدورها فهي تلعب شخصية ياسمين الابنة التي تعاني بسبب علاقة والدتها المقربة من شقيقها، وتربيته بطريقة مدللة على حسابها، وفي نفس الوقت لديها مشكلاتها الخاصة التي تتعلق بوزنها وعلاقاتها العاطفية وصداقاتها.

وأكد بسام رجب أنه لم يتدخل في ترشيح ابنته لمسلسلها مع نيللي كريم، ولم يخبر أحد بأنها ابنته حتى وجه له السؤال في إحدى البرامج التلفزيونية.

قصة مسلسل “ليه لأ 3”

تتحمور أحداث المسلسل حول الشاب معتز هشام وهو ابن الفنانة نيللي كريم في المسلسل، وابنتها التي تجسد دورها فريدة رجب، حيث يؤثر كل منهم على حياتها وقراراتها الشخصية بعد أن تقع في حب رجل آخر.

تواجه نيللي كريم العديد من الضغوط بعد الطلاق، حيث تحاول إخفاءها دومًا وإظهار قوتها لأبناءها، واستمرت على تلك المنوال حتى اللحظة التي وقعت بالحب لتجد نفسها في مأزق أكبر.

يرصد المسلسل العديد من المشاكل المختلفة التي تواجه المرأة المطلقة في المجتمع المصري والعربي على السواء، وخاصة حال رغبتهن في تكرار تجربة الزواج ورفض الأبناء لذلك القرار.

أبطال “ليه لأ ” الجزء الثالث

يشارك العديد من النجوم في بطولة مسلسل ليه لأ بجانب الفنانة نيللي كريم منهم نادين فاروق، فريدة رجب، صلاح عبد الله، عايدة رياض، أحمد طارق، معتز هشام، أمير صلاح، سامية أسعد، حازم سمير، آلاء السنان، فكرة سارة الطوبجي، ومن تأليف ورشة سرد بإشراف مريم نعوم، وإخراج نادين خان.

يستكمل مسلسل ليه لأ الجزء الثالث حلقة النجاحات التي حقهها في المواسم الماضية، حيث حمل كل موسم قصة مختلفة عن سابقيه، ليتفاعل معه الجمهور مع عرض حلقاته الأولى.

يذاع مسلسل “ليه لأ 3” يوم الأربعاء، والخميس والجمعة من كل أسبوع الساعة 12 منتصف الليل، والعمل من بطولة صلاح عبدالله، ونيللي كريم، وأحمد طارق، ونادين، ومعتز هشام وآخرين.

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