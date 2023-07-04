بصورة عارية.. حسن الرداد يستعرض تاتو جديد لـ فادي نجله على صدره – (شاهد)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 08:48 مساءً - شارك الفنان الشاب حسن الرداد جمهوره بصورة جديدة له كشف فيها عن حصوله على تاتو جديد رسمه على صدره.

ظهر حسن الرداد في صورة شارك بها جمهوره عبر ستوري حسابه الرسمي بـ “إنستجرام” وقد رسم على صدره اسم ابنه “فادي”.

حسن الرداد يضع وشما على صدره باسم ابنه

وهذا التاتو ليس وشما دائما بل رسمة مؤقته تذهب بعد وقت، وقد قام حسن الرداد برسمها في الساحل الشمالي حيث يتواجد هناك لقضاء الإجازة.

حسن الرداد عبر ستوري إنستجرام

فادي حسن الرداد

ورزق حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم بأول مولود لهما في 2 يناير وهو نفس يوم عيد ميلاد حسن الرداد.

وأطلق حسن الرداد وإيمي سمير غانم على مولودهما اسم “فادي” وهو اسم شقيق حسن الرداد الذي رحل قبل سنوات طويلة.

الجدير بالذكر أن إيمي وحسن الرداد رزقا بطفلهما الأول بعد ما يقرب من 7 سنوات من الزواج، وواجه الثنائي خلال هذه الفترة العديد من الشائعات حول انفصالهما وانجابهما لطفلة تدعى كنزي يخفوها عن الإعلام والسوشيال ميديا.

فيلم بلومندو.. جديد حسن الرداد

ويُجري حسن الرداد تحضيرات فيلمه الجديد “بلومندو” والمقرر عرضه فى صيف 2023. وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى إجتماعي، حول رجل أعمال يُدعى خالد متزوج ولكنه تعيس في زواجه، فيقرر الطلاق والعودة إلى حبيبته السابقة، ولكن يصاب بطلق ناري أثناء زفافه، يتسبب في دخوله في غيبوبة لمدة 4 سنوات.

الفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي وإخراج ياسر سامي، ومن المقرر بدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الإنتهاء من اختيار أبطال العمل.

على جانب آخر، تعاقد حسن الرداد على بطولة فيلم “بطل جيله” ويشارك في بطولته مي عمر في ثاني عمل يجمعهما بعد فيلم “تحت تهديد السلاح”، كما يشارك في بطولته الفنان محمد سلام.

والفيلم من إنتاج “رويال صن” للمنتج سامر المحضر ويعد هذا الفيلم هو ثالث أعمال الشركة في مجال السينما.

آخر أعمال حسن الرداد

يُذكر أن آخر أعمال حسن الرداد كان فيلم “تحت تهديد السلاح” من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وبطولة مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب وعدد آخر من الفنانين.

أما إيمي سمير غانم تغيب عن جمهورها منذ 2019 عندما قدمت مسلسل “سوبر ميرو” وشاركها في بطولته سمير غانم، حمدي الميرغني، ملك قورة، إنعام سالوسة، وهو من تأليف محمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

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