على الحجار يحيي حفلا فى الجامعة الأمريكية.. الجمعة

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم علي الحجار لحفل غنائي ضخم، يوم الجمعة المقبل، الموافق 7 يوليو، فى الجامعة الأمريكية بوسط البلد.

وبدأ "الحجار" التحضير والبروفات للحفل، لتقديم فقرة غنائية لم يقدمها إلي جمهوره من قبل، كما يستعد لتقديم عدد من أغنياته الجديدة، مع حرصه على تقديم أغنياته المعروفة، وباقة من تترات المسلسلات التي يطلبها منه جمهوره دائماً.

وأكد النجم الكبير على الحجار مؤخرًا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يتعاون مع الملحن فاروق الشرنوبي في أغنية ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "بطلة حكايتي" وذلك بعد غيابهم حوالي 20 عامًا.

وأضاف فى تصريحاته أنه سعيد بالعمل معه واصفًا إياه أنه موسيقار كبير حقق نجاحًا كبيرًا مع نجوم الزمن الجميل، ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، مشيرًا إلى أنه عندما تحدث معه الشاعر جمال بخيت عن الأغنية وافقت على الفور ونجحنا قبل ذلك فى عدة أغانى مهمة .

وأشار إلى أن المرأة فى حياته لها دور كبير جدًا، وخصوصًا والدته التى تحملت ظروف صعبة كثيرة مع والده الراحل إبراهيم الحجار الذى كان يتميز بالرضا طول الوقت، وراضى وفرحان لما حد يقول له الله الأغنية دى لحنها حلو، والحمد لله أخواتى زى والدى راضيين بكل شيء