شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء عبد الرحمن حافظ رئيس مدينة الإنتاج الأسبق بمسجد الشرطة.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى يوم الخميس المقبل أسرة المهندس عبد الرحمن حافظ الرئيس الأسبق لمدينة الإنتاج الاعلامى العزاء بمسجد الشرطة في أكتوبر، والتي وافته المنية صباح اليوم.

ونعت نقابة المهن التمثيلية وجموع فنانى مصر رحيل القامة الكبيرة المهندس عبد الرحمن حافظ الرئيس الأسبق لمدينة الإنتاج الإعلامى، والتى شهدت الدراما المصرية فى عهده العديد من الأعمال المتميزة التى سجلت ملحمة فى تاريخ الدراما المصرية والعربية.

ونعت مدينة الإنتاج الإعلامي ببالغ الحزن والأسى المهندس عبد الرحمن حافظ أول رئيس لـ مدينة الإنتاج الإعلامي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري الأسبق رئيس مجلس إدارة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وتقدمت مدينة الإنتاج الإعلامي وجميع العاملين بها بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.