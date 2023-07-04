الفنان تامر حسني يُقرر تقديم جزء ثاني من فيلم «تاج»

قرر النجم تامر حسني تقديم جزء ثاني من فيلم تاج، الذي يعرض حاليا بالسينمات المصرية والعربية، وحقق نجاح كبير في أول أيام عرضه، حيث أبلغ تامر فريق عمل الفيلم بذلك القرار، والذي يبدأ التحضير له خلال الفترة القليلة القادمة.وسيقوم تامر بكتابة سيناريو وحوار الجزء الثاني، وسيتم تصويره بداية عام 2024 على أن يعرض أيضا في نفس العام.

فيلم تاج:

وتدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي مليء بالأكشن والخيال، حول تامر حسني الذي يجسد شخصيتين لأخوين توأم (super heroes) اسمهما تاج وهارون، وتجمعه قصة حب بالفنانة دينا الشربيني، ويظهر الفنان أحمد بدير بدور جده، بينما يجسد بيومي فؤاد دور ضابط بقوات الأمن الخارقة.

ويشارك في فيلم تاج، مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم: دينا الشربيني، وهالة فاخر، وعمرو عبد الجليل، وأحمد بدير، ومحمد أبو داود، وسمر محمد متولي، وساندي، وأحمد عبد العزيز، والفيلم من إخراج سارة وفيق.

آخر أفلام تامر حسني:

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني السينمائية فيلم "بحبك"، بطولة وتأليف وإخراج تامر حسني، وشارك في بطولته هنا الزاهد، وحمدي الميرغني، ومدحت تيخة، وهدى المفتي، أحمد عزمي، وتميم عبده، وسمر محمد متولي، وعمرو صحصاح، وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون.

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