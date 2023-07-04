أحمد سعد يؤكد أنه يُكن كل احترام وتقدير للمرأة التونسية

أكد المطرب أحمد سعد أنه يُكن كل احترام وتقدير للإعلام والصحافة والمرأة التونسية، وكذلك يحترم قرارات نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، مشيرًا في تصريحات صحفية إلى أنه سوف يقوم بتصوير فيديو الليلة لتهدئة وترضية كافة الأطراف جاء ذلك بعد نشوب أزمة بين أحمد سعد والصحافة التونسية بعد إحيائه حفلا ضخما هناك، وعقب الحفل لم يتمكن من إجراء لقاءات مع الجهات الصحفية نظرًا لضيق الوقت.

كان نقيب الموسيقيين مصطفى كامل قد أكد في بيان له: «بشأن الأحداث التي وقعت داخل أرض الوطن الحبيب والشقيق تونس الخضراء وطرفي النزاع فيه، الفنان أحمد سعد عضو نقابة المهن الموسيقية المصرية والسادة الأشقاء التونسيين منظمي حفله الغنائي أو المتعاقدين معه على إحياء الحفل».

وأكد كامل: تؤكد نقابة المهن الموسيقية بمصر متانة وقوة العلاقة بين الدولتين الشقيقتين مصر وتونس على كافة المستويات والأصعدة.

وأضاف: «بعد البحث الكامل في ملابسات النزاع من قبل النقابة العامة للمهن الموسيقية، وبمعرفتي شخصيًا كنقيب عام لموسيقيي مصر.. قررنا إلزام الفنان أحمد سعد بعمل ڤيديو يتضمن اعتذارًا لسيدات تونس المحترمات.. ردًا على ما قام به لفظياً وجهاً لوجه لسيدة فاضلة من شقيقاتنا التونسيات المحترمات، بعبارة تتضمن (اسكتي إنتى أو اخرسي أنتى).. وأتمنى استمرار أواصر الحب والأخوة والصداقة والاحترام بين مصرنا الحبيبة ووطننا العربي بأكمله».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :