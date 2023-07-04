صدمة للجمهور… أول تعليق من جيهان خليل على وفاة زوجها الممثل الشاب إسلام حافظ!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 09:50 مساءً - علقت الفنانة جيهان خليل زوجة الفنان إسلام حافظ على شائعة وفاته بعد خطأ تقني من موقع “فيسبوك“.

ونشرت صورة تجمعها بزوجها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، وكتبت: “ربنا يخليك ليا” ووضعت قلب.

حقيقة وفاة إسلام حافظ

وذلك بعد أن فوجئ جمهور الفنان والسيناريست إسلام حافظ بإعلان “فيسبوك” عن وفاته عبر حسابه الرسمي على التطبيق الشهير وأثار الخبر حفيظة وقلق العديد خلال الساعات القليلة الماضية.

جيهان خليل وإسلام حافظ

خطأ تقني من “فيسبوك”

ولاحظ متابعوه قيام التطبيق بالإعلان عن وفاته فور الدخول على حسابه الرسمي كالتالي “في ذكرى إسلام حافظ نحن نأمل للأشخاص الذين يحبون إسلام أن يجدوا الراحة في زيارة ملفه الشخصي لتذكر حياته والاحتفال بها”.

كما خصص “فيسبوك” قسم خاص لنعي إسلام موضحاً “نأمل أن يكون هذا مكاناً يتذكره أصدقاء إسلام وعائلته وتكريمه”، وهو ما يقدمه “فيسبوك” في حالة وفاة من يمتلك حساباً على التطبيق الشهير.

وفي رده الأول على ذلك الإشعار قال إسلام إن ظهور علامة التذكير بوفاته على حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، مجرد خطأ تقني في الحساب، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة ويعمل على حل هذه المشكلة، موضحًا: “غلطة من فيسبوك وبنحلها، أنا بخير الحمدلله”.

آخر أعمال إسلام حافظ

يذكر أن إسلام حافظ شارك في دراما رمضان الماضي في مسلسل “سره الباتع“، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وتفاعل معه العديد من الجمهور بسبب تناوله قصة تاريخية، والعمل من بطولة الفنان أحمد فهمي، أحمد السعدني، وشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: حنان مطاوع، ريم مصطفى، صلاح عبد الله، أحمد عبد العزيز، هالة صدقي، عايدة رياض، عمرو عبد الجليل، خالد الصاوي، أحمد وفيق، رانيا التومي، حسين فهمي، منة فضالي، وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.

كما شارك في “مسلسل سوق الكانتو“، بطولة الفنان أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، وغيرهم.

يذكر أن إسلام حافظ يشارك ببطولة مسلسل “حدث بالفعل” وهو من نوعية مسلسلات التشويق والإثارة ومكون من حلقات منفصلة كل حكاية تتكون من 3 حلقات وتدور أحداثه حول الأمراض النفسية وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها والمقرر عرضه خلال العام الجاري.

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