علاء عبد الخالق .. عصام كاريكا يكشف آخر تعاون فنى مع الفنان الراحل

ياسر رشاد - القاهرة - حرص المطرب عصام كاريكا، على كشف كواليس آخر الأعمال الغنائية التي جمعته بالفنان الراحل علاء عبد الخالق، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك بعد صراع مع المرض.

عصام كاريكا

وشارك عصام كاريكا جمهوره فيديو له عبر حسابه على "فيسبوك"، مؤكدًا فيه أنه كان خلال الفترة الماضية يقوم بتسجيل أغنية للفنان الراحل علاء عبد الخالق، والتي تقول إحدى مقاطعها: “احنا خايفين نيجي جنبك تكتبي شهادة وفاتنا”.

وأضاف: "ساعتها علاء قال بلاش شهادة وفاتنا دي خلينا عايشين".

انتهت منذ قليل مراسم جنازة الفنان علاء عبد الخالق، التي أقيمت بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

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حرص الفنان إيهاب توفيق مرافقة جثمان الراحل علاء عبد الخالق في طريقه إلى مقابر العائلة بالعباسية.

رحل علاء عبد الخالق عن عالمنا مساء أمس الإثنين عن عمر يناهز 59 عامًا بعد صراع مع المرض .

جنازة علاء عبد الخالق

جنازة علاء عبد الخالق

جنازة علاء عبد الخالق

نبذة عن علاء عبد الخالق

علاء عبد الخالق مطرب مصري، من مواليد 23 فبراير 1964، درس الموسيقى في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على الناي.

بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاءالدراسة: منى عبد الغني, والمطربة المعتزلة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول البوم له وهو مرسال وذلك في عام 1985، وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.

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أكدت نقابة المهن الموسيقية أن جثمان الفنان الكبير الراحل علاء عبدالخالق، يشيع من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ظهر اليوم الثلاثاء، ويجري دفن جثمان الراحل في مقابر العباسية بميدان الجيش.

وكان قد رحل منذ قليل المطرب الكبير علاء عبدالخالق، حيث أعلن الفنان حسام حسني وفاته عبر حسابه بموقع "فيس بوك".

وكان أحيا في مارس الماضي نجوم التسعينيات، حفل عيد ميلاد النجم علاء عبد الخالق، لإدخال البهجة عليه، قبل رحيله.

علاء عبد الخالق

علاء عبد الخالق

علاء عبد الخالق

حضر الحفل كل من حميد الشاعرى وعصام كاريكا والذي حرص على الغناء للفنان الراحل، وحلمى عبد الباقى وهشام عباس الذي شارك بالرقص والغناء في الحفل وحسن عبد المجيد وأحمد أيوب، كما حضر أيضا الكابتن خالد الغندور والموزع الموسيقي محمد مصطفى، وبعض الأصدقاء المقربين.



وظهر بعدها قعيدًا في حفل زفاف ابنته الذي احتفل به في بدايات مايو السابق، ولم يغني في حفل الزفاف وبدا عليه علامات كِبر السن، وحرص عدد كبير من أصدقائه على دعمه وحضور حفل الزفاف معه، والغناء من أجل ابنته ومشاركته الفرحة واستعادة ذكريات بدايات كل منهم معًا.

ومن الفناين الذين حرصوا على الذهاب لحفل الزفاف كان محمد محي، مصطفى قمر، هشام عباس، إيهاب توفيق، حسام حسني، إيهاب توفيق، والموزع الموسيقي محمد مصطفى، وكأنه حرص على توديع الجميع قبل الوفاة، وغنى الفنانين أغانيه الشهيرة مثل «داري رموشك»، التي حققت نجاحًا كبيرًا من قبل، وانتشرت فيديوهات حفل الزفاف على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.