عودة المياه لمجاريها بين أشرف زكي وأحمد فلوكس

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الفنان أحمد فلوكس الصلح مع الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وذلك بعد سنوات من الخلاف بينهما.

وأضاف أحمد فلوكس قائلا: " أشرف زكي من بنى أحمد الفنان".

وتابع فلوكس: "هذا الرجل كان الأمان فى بدايتى، وكان فى وحدتى وحزنى.. لذلك ذهبت لأستاذى ومعلمى لأنه مهما كان ليس ما حدث هو الفصل الأخير فى قصتنا".

أشرف زكي وأحمد فلوكس

وشدد فلوكس على أن أفضال أشرف زكى عليه باقية ولن ينساها، موجهاً الشكر له وللزملاء، قائلا: "هذا ليس صلحاً وإنما رجوع لبيتى".

نشرت زوجة الفنان أحمد فلوكس، وعارضة الأزياء المغربية "رابيا" على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، استغاثة بعدد من الجهات الرسمية.

استغاثة عارضة الأزياء المغربية

وكتبت المغربية، في استغاثتها: "انا اتعرض للتهديد والايذاء والقتل لذلك تواصلت مع سفارتي بما إنى مقيمة ولديهم كل التفاصيل لذلك لو أصابني أي مكروة أنا وابني السفارة لديها علم، أنا كل اللي عايزاه أربي ابني"

استغاثة زوجة الفنان أحمد فلوكس

وبعد سنوات من الانفصال عاد الفنان أحمد فلوكس لزوجته الأولى "رابيا" وأم ابنه الوحيد "سيف الدين" فى سبتمبر 2020 .

وكان فلوكس قد انفصل عن زوجته منذ عدة سنوات، دون أن يؤثر ذلك على علاقتهما بعد قصة حب طويلة، استمرت لأكثر من 15 سنة.

أحمد فلوكس

هو ابن الفنان فاروق فلوكس، والدته تركية الأصل، دخل كلية الإعلام، شارك أثناء فترة دراسته في تقديم برنامج «أخبارنا في أسبوع»، ما تسبب في تأخر تخرجه في الجامعة بعد تخرجه عمل لفترة قصيرة كمقدم لبرامج المنوعات في شبكة راديو وتلفزيون العرب.

والتحق فلوكس بقناة «اقرأ» التابعة لنفس الشبكة من أجل تقديم برنامج ديني، برفقة الإعلامية «نادية عمارة»، لكنه تركه بعدما قالت له إحدى المتصلات «يا فضيلة الشيخ»، فشعر أنه في طريق غريب عنه.

وعمل أحمد فلوكس لفترة كـ«دي جي» أفراح شعبية، من أجل تحسين دخله الذي كان قليلًا في تلك الفترة، تقدم لمعهد التمثيل ولم يتم قبوله بسبب سوء تأديته للمشهدين المطلوبين منه أمام لجنة الاختبارات، ولكن على الرغم من ذلك لم يستسلم عارض والده دخوله مجال التمثيل، ظهوره الأول له كان من خلال مشهدين في مسلسل «رجل من زمن العولمة»، عام 2002 مع الفنان صلاح السعدني، أول مشهد له كان هو ضرب والده الفنان فاروق فلوكس. شارك خلال عام 2009 في أكثر من عمل تلفزيوني عرضت خلال شهر رمضان مثل مسلسل أنا قلبي دليلي بدور أنور وجدي الذي تزوج من المطربة الممثلة ليلى مراد ومسلسل خاص جدا الذي أدت دور البطولة فيه الممثلة يسرا.

حياته الأسرية

تزوج من سيدة مغربية أسمها «رابيا» تعمل كعارضة أزياء ورزق منها بإبنه «سيف الدين»، لكنه انفصل عنها وتزوج من الممثلة هنا شيحة في 21 أكتوبر 2018. وانفصل عنها أيضاً في يوليو 2019.

وفي 2020 عاد أحمد فلوكس لزوجته الأولى رابيا وابنهما سيف بعد انفصال دام 12 سنة.