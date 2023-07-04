ليوناردو دي كابريو يخطف الأنظار بسيارة فارهة

ياسر رشاد - القاهرة - أثارت سيارة ليوناردو دي كابريو الجدل بشكل كبير فى شوارع نيويورك، حيث ظهر وهو ينزل من السيارة مرتديًا قبعة بيسبول مع كمامة حاول بها إخفاء نفسه، بالإضافة إلى الكاب الذى يرتبط بارتدائه دائمًا.

سيارة ليوناردو دي كابريو الفارهة

وكان ظهر النجم العالمى ليوناردو دي كابريو، برفقة عارضة الأزياء الأمريكية ميجان روش، التى تعتبر إحدى الصديقات المقربات لعارضة الأزياء العالمية جيجى حديد، وهما يقضيان رحلة على متن يخت فاخر فى إيبيزا الإيطالية.

ليوناردو دي كابريو

وتعتبر الصور رد على شائعات ارتباطه بجيجى حديد، التى تداولتها الصحف والمجلات فى الآونة الأخيرة.

ميجان روش

وحاول النجم العالمي ليوناردو دي كابريو التخفى أثناء خروجه في لندن لتناول العشاء بنزهة غير رسمية، ارتدى فيها كمامة سوداء، مع قبعة حاول بهما التخفى عن أنظار الجميع، وهو يخرج من مطعم Bocconcino مع حاشيته وسط الشائعات التى تلاحقه باستمرار حول دخول فى قصة حب جديدة وارتباط جديد من وقت لآخر.

ميجان روش وليوناردو دي كابريو

وكان أثني النجم العالمى ليوناردو دي كابريو بالمخرج مارتن سكورسيزي، وذلك بعد العرض الأول لدراما الجريمة الغربية Killers of the Flower Moon في مهرجان كان السينمائي في جنوب فرنسا بدورته الحالية.

ليوناردو دي كابريو

وقال ليوناردو دي كابريو خلال مؤتمر صحفي عن الفيلم قائلا: "لقد كان مارتن قادرًا على تعريف نفسه بأنه المخرج الوحيد في عصرنا".

ليوناردو دي كابريو ومارتن سكورسيزى وروبرت دى نيرو

أما عن مشاركة الفننا روبرت دي نيرو، مع مخرج العمل قال: "المستويات الفنية التي تمكنوا من تحقيقها معًا عالية جدا، وعلاقتهم ساعدتنى على التغيير، وليس هذا فقط بل كانت نموذج مهم بالنسبة لي، ولقد أثرت على الجيل بأكمله من الممثلين الذين نشأت معهم ولا مثيل له".

قصة الفيلم

ويحكى الفيلم قصة واقعية عن الجشع والقتل، ويجسد فيه ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون دور محققين في جريمة قتل تضمنت مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما.

أبطال الفيلم

يجمع الفيلم النجوم ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو وليلي جلادستون، ويمثل الفيلم التعاون السابع بين دي كابريو وسكورسيزي، ويشارك في بطولة الفيلم الذي تبلغ مدته 156 دقيقة جيسي بليمونز وجون ليثجو وأفضل ممثل حائز على جائزة الأوسكار بريندان فريزر، وتبلغ ميزانيته 200 مليون دولار.

ميجان روش وليوناردو دي كابريو

وكان فاجأ ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد جمهورهما بشأن علاقتهما، حيث إنها لم تنته حتى الآن، حيث ظهر الثنائي سويًا من جديد وبدت عليهما ملامح السعادة، وذلك بعد تكهنات بإنهاء علاقتهما.

ليوناردو دي كابريو

يأتى ذلك بعدما حاول ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد محاولات بائسة منهما في إخفاء ملامحهما بارتداء كل منهما لكاب والنظر لأسفل طوال الوقت.

وكانت أكدت تقاير أن ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد يشتركا فى حضانة كلبهما المحبوب سالى، وهو ما يعتبر السبب الأساسى فى تواصلهما معاً رغم الانفصال.

ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد

وما زال ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد على اتصال منتظم رغم الانفصال منذ الصيف الماضى، وذلك بعد قصة حب استمرت خمس سنوات.

حقيقة ارتباط ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد

وكان رد ليوناردو دي كابريو على السخرية التى تعرض لها من قبل جمهوره، وذلك بعد تداول أنباء تفيد بارتباطه بفتاة تبلغ من العمر 19 عامًا فقط.

ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد



وأكد ليوناردو دى كابريو عدم صحة ارتباطه بإيدن بولاني التي لم تتم الـ 20 من عمرها.

جيجي حديد

وأضاف أن ظهورهما الأخير معًا سواء على متن يخت دى كابريو لا يعكس وجود أي ارتباط بينهما، ليحسم بذلك التقرير اللغط الذى طال الثنائى خلال الفترة الأخيرة.

ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد

جيجي حديد، البالغة من العمر 28 عامًا، هي ابنة النجمة العالمية يولاندا حديد، والتي كانت عارضة أزياء شهيرة في الثمانينيات والتسعينيات. كما أنها شقيقة العارضة الشهيرة بيلا حديد، واللتان تعتبران من أشهر العارضات في العالم حاليًا.