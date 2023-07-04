شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار "ليالي الطليعة" 4 عروض على المسرح خلال شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض فرقة مسرح الطليعة بقيادة الفنان عادل حسان ، والتابعة للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفنى للمسرح ، أربع عروض مسرحية خلال شهر يوليو الحالي، وذلك استمراراً للحراك الفني الذي تشهده مسارح الدولة في الوقت الحالي.



ليالي الطليعة

وتعرض الفرقة تحت شعار "ليالى الطليعة"، مسرحية "باب عشق" تأليف إبراهيم الحسيني وإخراج حسن الوزير، تمثيل "ماهر محمود، هالة ياسر، فكري سليم، أحمد حسن، محمد أمين، محمد صلاح، إسلام بشبيشي، دنيا عوني"، فى الفترة من الخميس ٦ يوليو حتى الاثنين ٢٤ يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساءً وذلك يوميا عدا يوم الثلاثاء ، على قاعة زكى طليمات .

وعلى قاعة صلاح عبد الصبور، تقدم مسرحية "بيت روز" تأليف وإخراج محمود جمال حدينى، تمثيل "سالي سعيد، نادية حسن، سماح سليم، هاجر حاتم، بالاشتراك مع مريم عيد"، وذلك بداية من يوم الخميس 6 يوليو حتى الاثنين10 يوليو،في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً .

ويعرض اعتبارا من الخميس 13 يوليو وحتى الاثنين 17 يوليو، العرض المسرحى "ليلة القتلة" تأليف خوسيه تريانا، وإخراج صبحى يوسف، تمثيل "نشوى إسماعيل، إميل شوقي، مروج، ياسر مجاهد، لمياء جعفر، شيماء يسري"، يوميا فى الساعة السابعة والنصف مساءً على قاعة صلاح عبد الصبور.

كما يعرض أيضا على قاعة صلاح عبد الصبور "مونودراما فريدة" بطولة الفنانة عايدة فهمى، وكتابة وإخراج أكرم مصطفى، وذلك.في تمام الساعة السابعة والنصف يوميا اعتبارا من الخميس 20 يوليو وحتى الاثنين 24 يوليو .