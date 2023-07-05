شكرا لقرائتكم خبر عن منى عبد الغنى: علاء عبد الخالق عشرة عمر وطيب وموته مفاجئ وأتمنى الدعاء له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة منى عبد الغنى، عن حزنها لرحيل صديقها المطرب علاء عبد الخالق، قائلة: "البقاء لله فى وفاة علاء عبد الخالق صاحب الصوت الرائع والمتميز"، موضحة أنها بدأت معه فى معهد الموسيقى، وكان بالنسبة لها عشرة عمر قضيت معه وقتا طويلا فى الأكاديمية، وكان يتيما وهو سبب الحزن الذى كان فى صوته.

وأضافت منى عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة on: "أشعر أنه أخى فهو عشرة عمر طويلة وموته كان مفاجئة بالنسبة لنا، موضحة أنه كان يشعر بألم فى الأعصاب".

ولفتت منى عبد الغنى إلى أنه كان يهتم بأسرته وفنه وهو إنسان رائع على جميع المستويات، وكان يقول لنا دائما "صوتى رايح"، موضحة انه كان منغلق على نفسه، وأتمنى من كل من يحبه الدعاء له بالمغفرة، فهو كان قلبه طيب ولم يخرج منه أى لفظ مسئ.

وقالت الفنانة حنان إحدى أفراد فرقة علاء عبد الخالق: "أفتقدته كصديق وأخ وفنان ورفيق عمر، وهو جزء من عائلتى وحياتى، نحن عشرة عمر وسنين جمعتنا أشياء كثيرة لى فى الحياة، فهو صديق وفنان وصدوق وكل شىء".

وأضافت حنان: "لم أذهب لفرح ابنته وقلت له سامحنى فوجدته سعيدا وهذا هو خلقه، وربنا يرحمه ويحسن إليه"، مؤكدة أن أجمل شىء رأيته فى الجنازة والسوشيال حب الناس لعلاء، وهو إنسان هادئ ولا يشتكى.