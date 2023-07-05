شكرا لقرائتكم خبر عن راسل كرو يوضح سبب تواجده بجانب موقع تصوير فيلم Gladiator 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل العالمى راسل كرو عن سبب تواجده قرب موقع تصوير الجزء الثانى من فيلم Gladiator ، الذى قام ببطولة الجزء الأول منه الذى طرح في عام 2000، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، كان قد أكد كرو أنه "غير مشارك" في الجزء الجديد.

وكان قد صرح كرو من قبل مؤكدا أنه "يشعر بالغيرة قليلاً" من عدم تواجده في الفيلم الجديد، الذى يتم تصويره حاليا في مالطا، وكشف كرو لـ Deadline أنه تواجد بالصدفة بالقرب من موقع التصوير.



راسل كرو من فيلم Gladiator

وأكد كرو قائلا:" كنت في مالطا مؤخرًا، لأننا أقمنا حفلة موسيقية هناك، ونظرت عبر قلعة ريكاسولي، حيث تم بناء الكولوسيوم هناك مرة أخرى، تمامًا كما كان في عام 1999، وكأن الوقت يعيد نفسه، ولبضع ثوان كنت مثل، ما هذه السنة؟ أين نحن؟"، لا أعرف ما كنت أتوقعه، لكنني لم أكن أتوقع أنهم سيعيدون بناء الكولوسيوم في نفس المكان بالضبط."

ومؤخرا قام الممثل العالمى راسل كرو ببطولة فيلم الرعب The Pope's Exorcist المستوحى من الملفات الحقيقة للأب جابرييل أورث، رئيس طارد الأرواح الشريرة في الفاتيكان، حيث يتبع البابا طارد الأرواح الشريرة آمورث، وهو يحقق في حيازة طفل صغير بشكل مرعب وينتهي بكشف مؤامرة عمرها قرون حاول الفاتيكان يائسا إخفاءها.

ويقوم ببطولة فيلم الرعب The Pope's Exorcist كل من: راسل كرو، دانيال زوفاتو، اليكس ايسو، فرانكو نيرو، بيتر ديسوزا فيجوني، لوريل مارسدن، كورنيل جون، ريان أوجرادي.