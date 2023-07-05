للكبار فقط .. مشهد مسرب للفنانه منه شلبي والفنان ادوار داخل غرفه النوم .. اتفرج

فنون - كتب امير التهامي - هي نجمه الشاشه الحاليه اوضحت خلال لقاء تلفزيوني مع المذيعه المشهوره وفاء الكيلاني عندما قامت بسؤلها عن الافلام التي تتمني حذفها من الوسط الفني بدون كسوف ولا خجل صرحت منه شلبي عن فيلم بحب السينما المشهد الذي جمع بينها وبين الفنان ادوار داخل الحمام تابع التفاصيل.

اشعلت منه شلبي حماس الشباب والمراهقين بعد قيام احد الاشخاص المجهولين بنشر فيديو مسرب وممنوع من العرض خلف الكواليس والكاميرا من فيلم بحب السينما بطوله الفنان الكبير محمود حميده والفنانه ليلى علوي والفنان ادوار والفنانه منه شلبي المشهد الذي جمعها معه داخل الحمام في وضع غير مناسب

تصدر هذا الفيديو الايام ماضيه ونال انتقاد واسع من الجمهور والمتابعين للفنانه منه شلبي.