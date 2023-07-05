شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم تحيى حفل "سيدة الغناء العربى" بدار الأوبرا.. 20 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي المطربة ريهام عبد الحكيم حفل سيدة الغناء العربي التي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، يوم الخميس الموافق 20 يوليو الحالي، وذلك بمشاركة فرقة الموسيقية العربية ونجوم الأوبرا .

ومن المقرر أن يتضمن الحفل مختارات من أشهر أعمال سيدة الغناء العربى التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين منها «عن العشاق، برضاك، غنى لى، حبيبى يسعد أوقاته، الورد جميل لـ زكريا أحمد، ح أقابله بكرة، افرح يا قلبى، هجرتك، الأطلال لرياض السنباطى، ومادام تحب بتنكر ليه لمحمد القصبجى .

وكانت قد قالت ريهام عبد الحكيم، خلال برنامج أنغامى، المذاع على قناة دي إم سى أثناء إستضافتها : والدتى سمعتنى وأنا أغني وفوجئت بى في حفلة مدرسة والمدرسة تدعوها لحضور الحفلة وسماع صوتى ولم تكن تعرف أنى أقدم حفل المدرسة وفوجئت بصوتى المتميز".

وتابعت ريهام عبد الحكيم :"المايسترو سليم سحاب أعلن في دار الأوبرا عن بداية كورال أطفال فوالدتى أخذتى وذهبت للمايسترو سليم سحاب، وامتحنت مع المايسترو سليم سحاب من خلال أغنية لأنغام وكان عمرى 7 سنوات وكان سعيد للغاية صوتى".

وقالت ريهام عبد الحكيم، إن المايسترو سليم سحاب له فضل كبيرعلي وهو والدى الروحى، وقدمنى على المسرح من خلال حفلات الأوبرا .