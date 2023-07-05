شكرا لقرائتكم خبر عن سام إميل يكشف تفاصيل تعاونه مع لقاء الخميسى فى أغنية "يلا نفرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الموزع سام إميل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه خلال 5 أيام سوف تطرح الفنانة لقاء الخميسى أغنية تحمل اسم "يلا نفرح" من ألحانه وتوزيعه وميكساجه، وكلمات أحمد حسن راؤول وماستر لاتينو، ومن المقرر طرحها على جميع منصات السوشيال ميديا .

وأضاف مفاجأة الأغنية ظهور ابنها ادهم عبد المنصف وغنائه معها مقطع في آخر الأغنية التي تحمل عدد المفاجآت وتدعو إلى التفاؤل والسعادة، وننشر عدد من الصور أثناء تسجيل الأغنية مع فريق العمل .





















وقدم مؤخرا الموزع سام إميل الموسيقى التصويرية لمسلسل "العيلة دى" الذى عرض على قناة دى إم سى وحقق نجاحا كبيرا وهو من بطولة وفاء عامر ومحمد ثروت .

مسلسل "العيلة دى" بطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، والطفل مؤمن هشام، ضياء الميرغني، سلوى عثمان، علا رامى، ياسمين سمير، عمرو فريد، وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما .

وكانت الفنانة لقاء الخميسى قد شاركت كعضو لجنة تحكيم مسابقة الدياسبورا بالدورة الـ12 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والتي أقيمت فى الفترة من 4 فبراير حتى 9 من نفس الشهر فى العام الماضى، وشارك فى عضوية لجنة التحكيم المنتج السينمائى بيدرو بيمنتا من موزمبيق، والناقد والمؤرخ اللبنانى الكبير إبراهيم العريس.