شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى ميلاد المخرج الكبير يحيي العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد المخرج الراحل يحيى العلمى والذي بدأ مشواره في عالم الدراما عام 1970 بمسلسل أشجان بطولة سهير رمزى وأشرف عبدالغفور، بعدها بثلاثة أعوام قدم مسلسل (العنكبوت) مع (عزت العلايلى) ومن تأليف الدكتور (مصطفى محمود).

عمل يحيي العلمي بالتدريس أستاذ غير متفرغ فى معهد السينما ومعهد الفنون المسرحية والإخراج الإذاعى وشعبة الإذاعة بالأزهر، آخر منصب تولاه العلمى رئيس الإنتاج الدرامى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وكان قبل ذلك رئيسًا لقطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

ورحل العلمي يوم 19 يناير عام 2002 عن عمر يناهز61 عاما، بعد صراع دام بضعة أشهر مع إصابة في القلب، بعد رحلة من العطاء الفني قدم خلالها العديد من الأعمال الهادفة وأستطاع أن يقدم للمشاهد ما لا يتوقعه من أعمال مختلفة ومتنوعة بين قصص الجاسوسية والدراما الاجتماعية.

ولعل أكثر الأعمال الذى ترك فيها "العلمى" بصمته ولا تزال محفورة في تاريخ الدراما إلى وقتنا الحالي، هي أعمال الجاسوسية المأخوذة عن قصص المخابرات المصرية أبرزها مسلسل و"دموع في عيون وقحة" بطولة الفنان عادل إمام، الذى يعتبر من أوائل المسلسلات المصرية التي كشفت عن الجواسيس وأنشطة المخابرات العامة ودورها في حرب أكتوبر، ومسلسل "رأفت الهجان" بأجزائه الثلاثة بطولة الفنان محمود عبد العزيز، والتي تناول سيرة البطل رفعت على سليمان الجمال الذى تم زرعه داخل المجتمع الإسرائيلي للتجسس لصالح المخابرات المصرية، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا ولازال يعرض إلى الآن.

كما أخرج العديد من القصص الاجتماعية أبرزها مسلسل "هو وهى" بطولة الفنانة الراحلة سعاد حسنى وأحمد زكى وهو عبارة عن حلقات منفصلة تناقش قضايا مختلفة، ومسلسل "لا" و"نصف ربيع الآخر" للفنان يحيى الفخرانى، وقدم أعمال السير الذاتية من خلال مسلسل "الأيام" عن قصة حياة الأديب العالمى نجيب محفوظ، و"العملاق" عن قصة حياة الكاتب والأديب محمود عباس العقاد.

وكان له دور في عالم السينما حيث قدم 11 عملا أبرزها" شباب يرقص فوق النار، الليلة الموعودة، تزوير في أوراق رسمية، طائر الليل الحزين".