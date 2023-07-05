شكرا لقرائتكم خبر عن 130مليون دولار لفيلم هاريسون فورد Indiana Jones and the Dial of Destiny والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الممثل العالمى هاريسون فورد الجديد Indiana Jones and the Dial of Destiny، إيرادات وصلت إلى 130 مليونا و547 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 30 يونيو الماضى.

وأنقسمت إيرادات العمل بين 60 مليونا و368 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و70 مليونا و179 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، ووصلت مدة الفيلم إلى ساعتين و34 دقيقة.

وتم عرض فيلم "Indiana Jones and The Dial of Destiny" لأول مرة في خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي لعام 2023، العمل من إنتاج شركتى Disney وLucasfilm.

ويتم طرح الجزء الجديد من سلسلة Indiana Jonesبعد تقريبا 15 عامًا، من الفيلم الأخير وأكثر من أربعة عقود بعد الفيلم الأول، "Raiders of the Lost Ark"، الذى طرح في 1981.

ويدور فيلم Indiana Jones and The Dial of Destiny فى خلال عام 1944، لذا سيتطلب من الممثل العالمى هاريسون فورد البالغ من العمر 80 عامًا أن يبدو أصغر بنحو 40 عامًا، طرحت أولى أفلام سلسلة امتياز Indiana Jones لأول مرة في عام 1981 وأصبح فيلمًا سينمائيًا كلاسيكيًا، من خلال تسلسل الحركة وإعداده في أواخر الثلاثينيات، والذي كان بمثابة رد على المسلسلات السينمائية والغربية في ذلك الوقت، حققت الأفلام الأربعة من السلسلة أرباحًا بلغت حوالي 2 مليار دولار.

وسيشارك فى بطولة " Indiana Jones 5" أنطونيو بانديراس، وفيبي والر بريدج، ومادس ميكلسن، وبويد هولبروك، وشاونيت رينيه ويلسون.