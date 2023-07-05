شكرا لقرائتكم خبر عن عازفة الهارب منال محيي الدين تحيي حفلاً موسيقيًا بالمسرح المكشوف 18يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي فرقة أنامل شرقية بقيادة عازفة الهارب العالمية منال محي الدين حفلا موسيقيا يوم الثلاثاء الموافق 18يوليوعلي المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية ، في تمام الساعة الثامنة مساء، يقدموا خلال الحفل عدد كبير من المؤلفات الموسيقية العربية والعالمية مثل حلوة يا بلدي، دعاء، نسم علينا الهوي، كلمات، رقصة عزيزة، تانجو، وبعض من موسيقي بليغ حمدي .

يذكر أن منال محي الدين من عائلة فنية، تم تعيينها في عام 1987، مدرس مساعد في الأكاديمية، ومن خلال لعبها استطاع لفت انتباه الناس إليها وبناء قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم العربي، وكما مثلت منال مصر في العديد من المهرجانات، وأبرزها افتتاح الجناح المصري الجديد في متحف اللوفر بباريس عام 1997.

قدمت الكثير من المعزوفات الفنية الرائعة، حيث أن الكثير منها نالت إعجاب العديد من الناس المحبين للموسيقى، وتعتبر منال من الشخصيات البارزة في المجتمع، كما أنه تم تعيينها معيدة بالأكاديمية، فاستطاعت أن تُكون قاعدة أكاديمية كبيرة في العالم العربي. و قامت بافتتاح جناح مصري جديد لها في متحف اللوفر، وكان ذلك في عام 1997م، وكما أنها مثلت العديد من المهرجانات الدولية والمحلية المتنوعة عبر الكثير من الدول العربية والعالمية