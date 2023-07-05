شكرا لقرائتكم خبر عن نوران أبو طالب على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.. 24 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي المطربة نوران أبو طالب حفلاً غنائياً بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية وذلك يوم الإثنين الموافق 24 يوليو الحالي، ومن المقرر أن تقدم المطربة نوران أبو طالب خلال الحفلة باقة متنوعة من أغانيها مثل فوازير، وياغالي، و إعجاز، وريحتك ياما.

وكانت قد شاركت المطربة نوران أبو طالب بحفل الموسيقار الكبير هاني شنودة بمسرح الماركيه بالتجمع الخامس، وقدمت أغنية "أنا بعشق البحر"، وتفاعل الجمهور معها.

وقدم الموسيقار الكبير هاني شنودة خلال حفله، المطربة نوران أبو طالب، وعلق قائلا: "مطربة بتغني من السحاب"، وردت نوران أبو طالب: سعيدة ومتأثرة بوجودي مع الموسيقار العظيم هاني شنودة، وأريد أن أشكره على كل الفن العظيم الذي قدمه لنا فهو صورة للفنان العظيم.

وكانت قد كشفت المطربة نوران أبو طالب، خلال برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى، أنها كانت تسمع كل أنواع الموسيقى،وكانت أسرتها لا تتوقع إحتراف الغناء في بيتى ولم تكن أسرتى تتوقع أن احترف الغناء، ولكن كنت أحضر معهم حفلات.

وتابعت نوران أبو طالب: عندما كان سنى 12 سنة كنت خلال الجلسات العائلية ينبهرون أنى حافظة أغانى، وعملت في منظمة الأمم في مكافحة الجرائم والمخدرات ولكن فضلت استكمال مشوارى في الغناء .