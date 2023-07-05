شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عوامل ساهمت فى تحقيق فيلم "بيت الروبي" لإيرادات ضخمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فيلم "بيت الروبي" من بطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز أن يحقق إيرادات ضخمة منذ عرضه في دور السينما المصرية والعربية ،

اذ حقق الفيلم إيرادات وصلت حتى الآن لـ 62 مليوناً و850 ألف جنيه وذلك خلال 12 يوم عرض، إذ انطلق الفيلم في دور العرض الأربعاء 21 يونيو الماضى.

وهناك عدة عوامل ساهمت في هذا النجاح الكبير الذي حققه الفيلم ، أهمها: الديو بين النجم كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ، حيث كان ذلك أول تعاون بينهم فكريم عبد العزيز صاحب كاريزما خاصة يحبه الجميع وينتظر أفلامه سواء تراجيدي أو كوميدي أو أكشن ، وعندما تجتمع تلك الكاريزما مع خفة ظل وحس كوميدي كبير مع النجم كريم محمود عبد العزيز لابد أن يضمن صناع الفيلم النجاح بنسبة كبيرة فاختيار الديو بينهم كان موفق لحد كبير جداً .

أما العامل الثاني كان مخرج العمل الذي أصبح مجرد كتابة إامه علي أي عمل ضمان لنجاحه ، فالمخرج بيتر ميمي استطاع أن يثبت نفسه وموهبته الكبيرة خلال أعماله سواء في الدراما أو السينما ، وأصبح الجمهور ينتظر عمله وهو علي يقين أنه سيستمتع وينبهر.

والعامل الثالث هو القضية الذي تناولها فيلم "بيت الروبي" قضية السوشيال ميديا وتأثيرها بالسلب أو الإيجاب علي الأسرة، وهذه القضية هي قضية هامة تمس كل أفراد الأسرة خاصة الأسرة المتوسطة ، واستطاعوا صناع الفيلم أن يقدموا تلك القضية الهامة ولكن بشكل كوميدي خفيف مما جذب لها الجمهور .

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى .

ويعالج فيلم بيت الروبى في إطار كوميدي قضية تحكم مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الأمور الحياتية، وانتشار مسمى مهنة الأنفولنسر بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما .