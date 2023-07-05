شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوجة شقيق الفنان الراحل محمود ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين وفاة زوجة عمه فاروق، أثناء تواجدهما في أستراليا، حيث نشر صورة تجمع عمه بزوجته، عبر حسابه على "فيسبوك"، معلقا عليها: "انا لله و انا اليه راجعون، وفاة زوجة عمي فاروق ياسين بأستراليا".



عمرو محمود ياسين

يذكر أن عمرو محمود ياسين تعرض مؤخرا لسرقة مكتبه، وروى تفاصيل السرقة عبر حسابه على "فيسبوك"، حيث كتب: "منذ ايام قليلة كنت متوجها لمكتبي بدائرة العجوزة وفوجئت بأنني غير قادر على فتح باب المكتب واكتشفت ان المكتب مغلق من الداخل فدخلت الشقة عبر الحديقة الخاصه بالمكتب من شقة الجيران ..لاكتشف حينها اقتحام مكتبي و سرقة بعض محتوياته و يمكن اكثر ما أحزنني هو سرقة بعض الجوائز والتكريمات حصلت عليها عن اعمال نصيبي وقسمتك عدة مواسم.

وتابع: "و.. (ولكن في الواقع هما مالهمش قيمة مادية كبيرة .. لكن لهم عندي قيمة معنوية أكيد) المهم اتصلت بالنجدة و انتقلوا الي المكتب و قاموا باللازم واليوم أبلغت انه تم القبض على السارق ... صحيح اتلف اغلب الجوائز ..لكن سعيد سعادة كبيرة بإنهم قاموا بالقبض على السارق رغم ان مكتبي لم يكن مزود بكاميرات مراقبة".

واختتم البوست، قائلا:" لذا وجب ان اتقدم بكل الشكر و التقدير للداخلية المصرية على سرعة الاستجابة و حرفية التعامل الشرطي".