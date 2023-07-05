رحيل علاء عبدالخالق.. صوت ذكريات جيل الثمانينيات والتسعينيات

ياسر رشاد - القاهرة - شيعت ظهر أمس جنازة الفنان الراحل علاء عبدالخالق، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وتم دفن جثمانه فى مقابر العباسية بميدان الجيش، بعد صراع طويل مع المرض استمر لسنوات.

ودعه أصدقاء عمره وزملاؤه إلى مثواه، ورافق الجثمان الفنان إيهاب توفيق الذى كانت تجمعهما علاقة صداقة قوية منذ سنوات طويلة، ودخلت صديقة عمره الفنانة منى عبدالغنى فى نوبة بكاء بمجرد وصولها المسجد مرتدية الأبيض فى وداعه، كما ودعه أصدقاء العمر حميد الشاعرى محمد محيى وحسام حسنى.

علاء عبدالخالق

علاء عبدالخالق، هو صوت ذكريات جيل الثمانينيات والتسعينيات، ارتبط به جيل بأكمله ورددوا أغنياته، وكانت الأغانى الرسمية لكل شخصين مرتبطين فى هذه الفترة هى «قلبى طيارة ورق»، و«مكتوب»، وظل الجميع يستمع إلى أغانيه وأغانى أصدقائه حنان ومنى عبدالغنى وحميد الشاعرى وحسام حسنى ومحمد محيى وغيرهم، وكانوا هم رواد الأغنية المصرية آنذاك.

علاء عبدالخالق ولد فى 23 فبراير 1964 فى مدينة القاهرة، وتخرج فى معهد الموسيقى العربية بتخصص العزف على آلة «الناى»، وكان أصدقاء دراسته منى عبدالغنى وحنان، وأصبح بمرور الوقت أحد أهم نجوم «الكاسيت» فى الثمانينيات والتسعينيات، حيث حقق نجاحًا كبيرًا مع الفنانتين منى عبدالغنى وحنان، حيث شكلوا فرقة «الأصدقاء» بالتعاون مع الموسيقار الراحل عمار الشريعى، وصدر أول ألبوم غنائى لهم فى عام 1980، ومن أشهر أغانيهم «الحدود».

قرر الشريعى حل الفرقة بسبب انشغاله بالموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات، والظروف الشخصية للفنانتين، حتى أصدر علاء عبدالخالق أول ألبوم له بعنوان «مرسال» فى عام 1985 بالتعاون مع حميد الشاعرى فى الألحان والتوزيع.

وتوالت نجاحاته الفنية، واستمر تعاونه مع الشاعرى فى ألبوم «وياكي» الذى صدر فى عام 1987، وألبوم «عشانك» فى عام 1989.من أعماله الفنية الأخرى: ألبومات «راجعلك»، «هتعرفيني»، «اتغيرتي»، «مكتوب»، «لازم»، «طيارة ورق»، «الحلم»، «الليلة»، و «عين ب عين».

توقف عن الغناء فى بداية الألفينات بسبب وعكة صحية أصابت أحباله الصوتية، ثم عاد مرةً أخرى فى ألبوم حب مش عادى، وهو ألبوم خاص بمنتديات الإنترنت فقط ولم يصدر بالأسواق، ثم ظهر مؤخرًا مشاركًا تامر حسنى فى أغنيته رسمى فهمى نظمى (لولا الهوى).

علاء عبدالخالق

شارك علاء فى دويتوهات كثيرة وأغان منفردة كثيرة فى عدة ألبومات مثل نجوم الشرق بجميع أجزائه، وجميع أجزاء لقاء النجوم وهاى كواليتى (الجزء الخامس فقط) 1996 وميجا ستار وغيرها.

ثم أصدر أغنية يا مصر وقفنا فى ميدانك، مع حميد الشاعرى تأييدًا لثورة 25 يناير.

وشارك فى حفل نجوم الثمانينيات الذى أقامته أكاديمية الفنون فى 2018، رغم مرضه الشديد، إلا أن الجمهور تفاعل معه بشكل كبير خلال غناه على كرسى متحرك.

كان آخر ظهور للفنان الراحل فى حفل زفاف ابنته الذى أقيم فى مايو الماضى، وظهر فيه قعيدًا، ولم يغن فى حفل الزفاف وبدت عليه علامات كِبر السن، وحرص عدد كبير من أصدقائه على دعمه وحضور حفل الزفاف معه، والغناء من أجل ابنته ومشاركته الفرحة واستعادة ذكريات بدايات كل منهم معًا.

ومن الفنانين الذين حرصوا على الذهاب لحفل الزفاف كان محمد محيى، مصطفى قمر، هشام عباس، إيهاب توفيق، حسام حسنى، إيهاب توفيق، والموزع الموسيقى محمد مصطفى.

نعاه أصدقاء العمر وكان فى مقدمتهم نقابة المهن الموسيقية التى أصدرت بيانا قالت فيه: «ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الفنان الخلوق علاء عبدالخالق».

علاء عبدالخالق

واستكملت فى بيانها: «يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلته وذويه بأصدق التعازى الحارة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون».

نشر مصطفى قمر صورة لصديقة علاء عبدالخالق، وعلق قائلا: جيل كامل اتربى على كلماته وصوته، جيل كامل اتصدم من الخبر ربنا يرحمه ويصبر أهله ومحبيه.

وأضاف: «رحمة الله عليه كان أجمل الناس وأطيب قلب ربنا يصبرنى ويصبر أسرته وأحبابه ادعوا له بالرحمة والمغفرة».

كما حرص الفنان عصام كاريكا على نعى الرحل علاء عبدالخالق، وكتب: «يا حبيبى يا علاء.. الله يرحمك».

ونشر أحمد سعد صورة الراحل علاء عبدالخالق، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، وعلق قائلا: «وداعا يا أستاذ هتفضل فى القلوب

علاء عبدالخالق

وداعا علاء عبدالخالق..اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين».

علاء عبدالخالق

ودع إيهاب توفيق، علاء عبدالخالق، ونشر صورة له عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، وكتب: «البقاء والدوام لله وحده.. أخى العزيز علاء عبدالخالق فى ذمة الله، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وقراءة الفاتحة».

وقال جمال بخيت عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «الله يرحمك يا علاء.. مع السلامة يا أطيب قلب».

ونعاه خالد منيب نجل الفنان أحمد منيب، قائلا، رحل صديق والدى، والذى كانت تربطهما علاقة قوية، لافتًا إلى أنه من أكثر الفنانين بعد النجم الكبير محمد منير، الذى غنى من أعمال والده بواقع 13 أغنية.