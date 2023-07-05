شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الفنان أحمد قنديل تتلقى العزاء اليوم بالحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم الأربعاء عزاء الفنان الراحل أحمد قنديل، حيث تتلقى أسرته واجب العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية، عقب صلاة المغرب، وذلك بعد أن وافته المنية عن عمر يناهز 36 عاما، وشُيعت جنازته من مسجد الحصرى ظهر الإثنين الماضي، ودفن بمقابر الحديدي بالعبور.

اشتهر الممثل الراحل أحمد قنديل بتجسيد شخصية الشهيد إسلام مشهور فى مسلسل "الاختيار 2"، الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021، وبعد عرض المسلسل زار قنديل أسرة الشهيد إسلام مشهور، واستقبلت قنديل أسرة الشهيد بترحاب شديد، وعبرت والدة الشهيد سوزان عبد الحميد عن فرحتها بتجسيد شخصية ابنها في المسلسل، وهو ما أعطى الفرصة لمصر كلها لتترحم عليه وعلى زملائه من الشهداء ويتذكرونه بالدعاء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

أحمد قنديل ممثل شاب شارك في عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل "إحنا الطلبة" عام 2011، ومسلسل "عد تنازلى" مع عمرو يوسف وطارق لطفى عام 2014، ومسلسل "الزيبق" مع كريم عبد العزيز وشريف منير عام 2017، وفيلم "ليل خارجى" بطولة كريم قاسم ومنى هلا وبسمة وشريف دسوقى عام 2018، وفيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدوانى وسيد رجب وبيومى فؤاد وشريف دسوقى.