شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحقق 233 مليون جنيه داخل مصر وخارجها بفيلمه الجديد " تاج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت شركة اورينت وهى الشركة الموزعة للأفلام العربية فى جميع أنحاء العالم عن حصيلة إيرادات النجم المصرى تامرحسنى بفيلمه الجديد "تاج" من إنتاج سينيرچى، وفيلم سكوير، وسكاى ليميت تى ايتش برودكشن، أن هناك عند بعض الجماهير مزج بين الإيراد المحلى والدولى فهناك تضارب كبير فى الإيرادات المذكورة فى الصحافه يجب توضيحها.



تامر حسني

وكشفت الشركة، أن الفنان تامرحسنى هو النجم الأغلى بيعا فى تاريخ السينما، وأن أفلامه يتم بيعها لأمريكا وكندا و فرنسا ولندن بخلاف الوطن، العربى ويحقق إيرادات ضخمة تصل إلى الأعلى على الإطلاق فى كل بلد بالنسبة للأفلام العربية.

وأضافت الشركة، أن المنافسة العام الماضى كانت شرسة بينه وبين سبايدر مان و توم كروز فى المنافسة العربية، وهو ما يجعل تامر حسنى فنان يحظى بصفة الدولية، ويتمتع بشعبية استثنائيه، ويتم جمع إيراداته من جميع أنحاء العالم، وأن أرقامه بعيدة عن النجوم المحليين، وكعادة الشركات الموزعة فهى تجمع الإيراد المحلى للأفلام كونها أفلام تنجح محليا وغيرمنتشرة على الصعيد العالمى.

وكشفت الشركة، أن فيلم "تاج" حقق إيرادات فى أول 7 أيام من عرضه، بما يعادل بالجنيه المصرى 233 مليون داخل مصر وخارجها، ففي مصر حقق 27 مليون وخارجها 5 مليون و300 ألف دولار بما يقرب من 206 مليون جنيه.

الجدير بالذكر أن الفيلم كانت له ظروف خاصه أخرت تسليمه لدور العرض ولم يتم توزيعه فى كامل السينمات إلا بعد اليوم الأول من أيام العيد بخلاف باقى الأفلام وقد تم إصدارها فى يوم الوقفة إلا فيلم النجم كريم عبد العزيز فقد تم إصداره بجميع دور العرض منذ اسبوعين، و بهذا يضيف النجم تامر حسنى رقماً استثنائيا جديد فى مشواره الفنى يتخطى رقمه القياسى الأسبق فى الأيام الاولى لفيلمه للعام الماضى "بحبك"