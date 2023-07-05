شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد العالى للفنون المسرحية بمصر يشارك الاحتفال بذكرى الكاتب المجرى إيمري مداش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحضور أكثر من 500 متفرج شارك المعهد العالي للفنون المسرحية بمصر في الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية للكاتب المجري ذائع الصيت "إيمري مداش" ، ويأتي الاحتفال في ختام انعقاد أولمبياد المسرح العالمي الذي نظمته دولة المجر هذا العام على مدى ثلاثة أشهر من أول إبريل 2023 إلى أول يوليو 2023 ، بحضور لفيف من رجال المسرح في العالم وفرق مسرحية من مختلف دول أوروبا.

وسافر وشارك الجانب المصري تحت رعاية ودعم معالي الوزيرة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة ، والأستاذة الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور/ مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية والذي رافق الوفد.

ونال طلاب المعهد شرف المشاركة وكانوا بالفعل مشرفين لمصر وللمسرح المصري بمشاركتهم وسط عشر دول من أوروبا وهي تحديدا كندا ، إيطاليا، المملكة المتحدة ، بولندا، تركيا ، جورجيا ،رومانيا، فرنسا، اليونان، إلى جانب البلد العربي الوحيد وهي مصر ممثلة في المعهد، وتم تكليف كل دولة بأداء مشهد من إحدى مسرحيات "مداش" وقد وقع الاختيار على مسرحيته " مأساة الانسان" The Tragedy of man قدمت المجر وحدها أربعة مشاهد منها وكل دولة إضطلعت بأداء مشهد واحد،وقد بدأت فرق الدول العمل كل على مشهده قبل اللقاء بثلاثة أشهر، ليلتقي أكثر من مائتي وخمسين طالبا من جنسيات مختلفة ليقدموا عرضا واحدا تحت إشراف ورؤية خاصة للمخرج المجري الكبير " أتيلا فيدنيانسكي" الذي استطاع توظيف ابداعات الدول الاحدى عشر في صياغة رؤية معاصرة للنص الذي كتب قبل مائة وستين عاما .

كانت قد وجهت جامعة المسرح والسينما بدولة المجر الدعوة للمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة للمشاركة في الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية للكاتب المجري ذائع الصيت "إيمري مداش" ، ويأتي الاحتفال في ختام انعقاد أولمبياد المسرح العالمي الذي نظمته دولة المجر هذا العام على مدى ثلاثة أشهر من أول إبريل 2023 إلى أول يوليو 2023 ، بحضور لفيف من رجال المسرح في العالم وفرق مسرحية من مختلف دول أوروبا،

وقد جاءت دعوة الجانب المصري من قبل السيد البروفيسور "زولتان راتوتي" رئيس جامعة المسرح والسينما ببودابيست ، تلك الجامعة العريقة التي تأسست في عام 1865م، وهي إحدى خمس جامعات للفنون في دولة المجر والتي لايزيد عدد سكانها عن عشرة ملايين نسمة، وتستند الجامعة في أنشطتها الابداعية القائمة على البحث العلمي وحرية التعلم في آن واحد، منفتحة على جميع القيم التي تعزز المجتمع المجري، والتي تضمن بقاؤه في سياق الحضارة الانسانية العالمية، وفي سياق حديثه ذكر "راتوتي" إن الجامعة في إطار بحثها عن سياسة الجودة في التعليم لكي تصبح جامعة رائدة في منطقتها ومعترف بها وسط الجامعات الأوربية الأخرى في مجال تعليم فنون المسرح والسينما، لتصبح جزءا نشطا من الحياة الأكاديمية الدولية بالتحالف مع الجامعات الرائدة في العالم، ومن ثم أعلن رئيس الجامعة إلتزامه بخلق ثقافة الجودة بما يتماشى مع معايير التعليم العالي في مجال فنون الابداع، ومن جانبه فهو يقوم بتطوير المبادئ والمناخ الذي يشجع أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب على فهم وقبول مبادئ واهداف سياسة الجودة الخاصة بالجامعة، وفي إطار البحث عن موارد لتحقيق تلك الغايات أسست الجامعة في العام 2020 مؤسسة المسرح وفنون السينما تحت مسمى (سيزيف) كمؤسسة تابعة للجامعة مباشرة لادارة أصول المصلحة العامة، والتي تتمثل مهمتها الرئيسية في ممارسة حقوق الجامعة لضمان تنفيذ ظروف تشغيل الخريجين من أبناء الجامعة من المبدعين في المسرح والسينما، ولتحقيق أهداف التطوير المؤسسي من خلال عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل تهدف إلى تمويل الجامعة ذاتيا، ومن ثم توسيع الموارد المتاحة للمؤسسة التي تحتفظ بها، وفي إطار نشاطها الاقتصادي تدير الأصول المخصصة لها .



طلاب المعهد العالي في العرض (2)