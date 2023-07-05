مصطفى كامل يوجه رسالة حاسمة لـ محمد العدل: "خليك في حالك"

ياسر رشاد - القاهرة - استنكر المطرب مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، تصريحات الفنان والمنتج محمد العدل بشأن واقعة المطرب أحمد سعد في تونس، خاصة بعد رفض العدل اعتذار أحمد سعد ورؤيته كون الاعتذار لسيدات تونس تقليل من شأنه كفنان مصري.

وصرح نقيب المهن الموسيقية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 ": أريد أن أوجه رسالة للمنتج محمد العدل وأقول له "خليك في حالك" وأنصحه بالتفرغ للإنتاج وعدم التدخل فيما لا يعنيه.

وأضاف نقيب المهن الموسيقية: من الواضح أن الفنان محمد العدل لا يعرف معنى حدوث فتنة بين شعبين شقيقين ولا يعرف أن الاعتذار من شيم الكبار، و يريد هدم فنان كبير بحجم أحمد سعد.

بيان المهن الموسيقية للرد على الفنان محمد العدل

على صعيد آخر أصدرت نقابة المهن الموسيقية باسم النقيب ومجلس إدارة النقابة بيانًا للرد على الفنان محمد العدل، جاء فيه كالآتي:

‎انطلاقا من دور نقابة المهن الموسيقية كونها إحدى المؤسسات الوطنية بجمهورية مصر العربية وكيانا يرعى مصالح الأعضاء المنتمين إليها عبر دورها المنوط بها فى الحفاظ على حقوق أعضائها وفض النزاعات التي تنشأ بين أعضائها وبين الغير.

‎وبناءً على ذلك :- ‎

‎أولاً :- حرصنا كل الحرص على درء الفتنة التي تم اختلاقها في واقعة الفنان والزميل أحمد سعد ومحاولة تحويل النزاع من نزاع فردي بين الفنان وبين السيدة منظمة الحفل إلى نزاع عام بغرض امتداده عمداً وقصداً ‏وزيفاً إلى سيدات الوطن الحبيب والشقيق تونس.

‎وانطلاقاً من دورنا الواع فى ممارسة مهامنا ، فقد استخدمنا كل سبل الحكمة والتعقل فى حل هذه الأزمة التى كادت أن تثير الريبة والفتنة بين دولتين تربطهما كل أواصر الحب والثقة والاحترام. وارتأينا ما يلى:-

‎أولاً : - ‎

‎أن يقوم الفنان أحمد سعد بتقديم كل عبارات التقدير إلى سيدات تونس واللاتي تم الزج بهن في أمرٍ فردي لا دخل لهن به ،وهو ماقام بفعله مشكوراً من خلال تصوير فيديو يتضمن ما تم الاتفاق عليه معى كنقيباً عاماً للمهن الموسيقيه وكصديق محباً وناصحاً له بضرورة إخماد فتنة فى مهدها

‎. وبعد اقتناعٍ تام من قبل الفنان / أحمد سعد بوجهة النظر المطروحة عبر محادثة هاتفية تخطت الساعة ، وبذلك تحقق الهدف الأسمى لنقابة المهن الموسيقية وهو درء الفتنة والوقيعة والنيل من شخص الفنان احمد سعد كموسيقى خاصة . والفنان المصرى بوجهٍ عام

‎ثانيا :- كان لزاماً عليَّ كنقيباً عاماً للمهن الموسيقية الالتزام بما وعدت به الفنان والزميل أحمد سعد في المطالبة بحقه الأدبي والمعنوي جراء ما حدث من وقائع يتلخص مجملها حسب " روايته " كما هو آت:

‎بداية من الوصول إلى مطار تونس الحبيبة لم يجد الفنان أحمد سعد الشكل اللائق لإستقبال فنان بحجمه وقيمته الفنية ، وهو ما يخالف كل الاعراف و البروتوكولات

‎- صعود فتيات على المسرح أثناء تقديم فقرته الفنية والرقص بشكل غير مناسب وغير متفق عليه مسبقاً . مطاردته داخل فندق الإقامة ووقوف جماعات في شكل وقفات احتجاجية بقصد التهكم عليه والانتقاص من قدره .

تعدي منظمة الحفل علي الفنان أحمد سعد بعبارات تحمل سباً وقذفاً بحقه بقولها :- (( أنت غير محترم – انت مش فنان وغيرها )) وذلك من خلال الفيديوهات المتداولة والموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة

ظهور سيدة بكافة الفيديوهات الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي ملازمة للسيدة المسئولة عن تنظيم الحفل تتعمد استفزاز الفنان وإثارة غضبه وتأجيج مشاعر المتواجدين بغرض إهانته والسخرية منه وتأليب الإعلاميين عليه ، قصداً منها إلى الوصول إلى مشهد مؤسف لا يُحمد عقباه .

‎وبناء على ما سبق :-

‎أولاً : تتقدم نقابة المهن الموسيقية كما اتقدم أنا شخصياً مصطفى كامل بخالص عبارات الشكر للفنان أحمد سعد على استجابته لما تم الإتفاق عليه بتغليب صوت العقل وتصويره لمقطع الفيديو والذي قدم فيه عبارات التقدير والتحية والاحترام لشقيقاتنا سيدات تونس والذي أنهي الأزمه تماماً

‎ثانيا :- تهيب نقابة المهن الموسيقية بجمهورية مصر العربية بالسيدة الفاضلة الدكتورة حياة قطاط وزيرة الثقافة التونسية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تسبب في زرع هذه الفتنة والتي كادت ان تعصف بالعلاقة الفنية والمجتمعية بين الدولتين الشقيقتين مصر وتونس .

‎ثالثا :- تناشد نقابة المهن الموسيقية كل الأطراف التي ليس لها علاقة بإدارة شئون النقابة أن تتمهل فى إبداء الآراء المتسرعة الغير مبنية على التحقق الجاد ، فالنقابة تمتلك أدواتها وخبراتها الإدارية والإنسانية والقانونية والوعى الكامل فى إدارة شئونها ، والتي يأتى علي رأس أولوياتها حماية وطننا من أي رياحٍ عاتية كالتى هبت على كافة مواقع التواصل الاجتماعى وادت إلى التراشق اللفظى الغير منضبط بين بعض نساء الشعبين الشقيقين المصرى والتونسى ، كما تؤكد النقابة قدرتها على التصدى بكل قوة للحفاظ على كافة حقوق اعضائها والأتيان بها فى الوقت المناسب ، إما بحلولاً إنسانية ودبلوماسية " وهو ماحدث وتحقق " وإما بالتقاضي إذا لزم الأمر وهو ما لا نتمناه مستقبلاً

‎كنا في معركة بين الوعي واللا وعى تمت ادارتها فى أطر جادة ومسئولة ، فتلك الامور الحساسة لن تحكمها رغبات الجالسين خلف شاشات الهواتف لتأجيج الصراعات والفتن .

‎ وفي النهاية وبحمد الله رجحت كافة العقل والإحترام وأعلى أحمد سعد راية التقدير والإحترام . فنال مني ومن الجميع كل التقدير والإحترام

‎ترجو نقابة المهن الموسيقية أن يلتزم كلاً منا موقعه في مهنته دون التعدي علي مهام الآخرين وإقحام نفسه فيما لا يعنيه ولايجيد إدارته . ‎ أخيرا ........ جعل الله مصرنا الحبيبة دائماً أرضاً عنوانها السلام ووطناً مُحباً وعاشقاً للأمة العربية بأكملها

جدير بالذكر ان الفنان محمد العدل قال في تصريحات إعلامية تعليقا على بيان نقابة المهن الموسيقية بشأن واقعة الفنان أحمد سعد في تونس " يعتذر ايه بلاش تصغرونا اوي كدة .. عيب على كبار المهنة ،الموسيقيين تستحق نقيب مختلف " .



