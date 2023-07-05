شكرا لقرائتكم خبر عن 18عاما على عرض فيلم "سيد العاطفى" لـ تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الأربعاء18 عاما على فيلم سيد العاطفى حيث عرض لأول مرة 5 يوليو 2005، بطولة تامر حسنى ونور اللبنانية وعبلة كامل وطلعت زكريا وزينة ووحيد سيف، تأليف بلال فضل، إخراج على رجب.

تدور أحداث الفيلم فى أجواء الجامعة، ويروى قصة الشاب سيد الذى يسكن بمنطقة شعبية ووالدته التى تعمل سائقة تاكسى، ويقع سيد فى حب زميلته بالجامعة التى تأتى من مجتمع متوسط أيضا، لكنها تدعى أنها ثرية، ويفصل من الجامعة بعد خلاف مع أساتذته، فى الوقت الذى يقرر فيه التفرغ لاسترداد حقوقه التى استولى عليها عمه، وتبدأ بعدها لعبة القط والفأر بين الابن وعمه.