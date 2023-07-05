شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا مش عايز حاجة".. أحمد حاتم ينشر البوستر التشويقي لفيلم حسن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي نشر الممثل أحمد حاتم البوستر التشويقي لأحدث بطولاته في فيلم الإثارة والأكشن حسن المصري، حيث يظهر حاتم على البوستر بوجه يحمل ملامح جدية للغاية ومتبوعاً بجملة كتب فيها "أنا مش عايز حاجة.. مش عايز غير سكوت"، والفيلم من المقرر طرحه قريباً في دور العرض السينمائية، من إخراج سمير حبشي وإنتاج مشترك بين مصر العالمية، سينرجي ونيوسنشري.

"أنا مش عايز حاجة.. مش عايز غير سكوت" هذه الجملة الملحقة بالبوستر التشويقي لفيلم حسن المصري وملامح حاتم التي تعبر عن مزيج من الجدية والحدة والحزن، تنبئ جميعاً بشخصية درامية تحمل على عاتقها الكثير من المسؤولية كما تحمل بداخلها حزناً دفيناً، وتساهم الخلفية ذات الألوان الساخنة في إضافة جو من الإثارة والغموض حول الشخصية.

فيلم حسن المصري يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم العالم العربي؛ من بينهم فيريال يوسف، مراد مكرم ودياموند بوعبود.

أحدث أعمال أحمد حاتم الفيلم الرومانسي الكوميدي المطاريد الذي انطلق بدور العرض في مصر والعالم العربي، إخراج ياسر سامي، تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، ويشارك حاتم في بطولته إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود السويسي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

ومن أعمال حاتم المنتظر عرضها فيلم يحيى من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، والفيلم الحربي السرب للمخرج أحمد نادر جلال، الذي يؤدي فيه حاتم دور طيّار مقاتل بالقوات الجوية المصرية. وفيلم عاشق للمخرج عمرو صلاح وتشاركه بطولته أسماء أبو اليزيد.

وبالإضافة إلى نجوميته في عالم الفن، يحرص أحمد حاتم على المشاركة في مبادرات لدعم اللاجئين بالتعاون مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وبالتعاون مع المفوضية أيضاً، أطلق حاتم مبادرة عربية الخير في موسمي رمضان 2020 و2021. ومؤخراً اختارته السفارة البريطانية بالقاهرة سفيراً للشؤون الاجتماعية، ليعلن عن منحة "لها ومعها" للمساعدة في الجهود المبذولة في مصر، لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي.