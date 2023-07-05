عمر العبداللات يحيي حفل افتتاح "مهرجان جرش للثقافة والفنون"

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القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة "مهرجان جرش للثقافة والفنون" في الأردن، الفنان عمر العبداللات ليكون نجم افتتاح الحفلات الجماهيرية التي يقيمها المهرجان هذا العام على المسرح الجنوبي، وذلك بعد النجاح الجماهيري الذي حققه خلال الفترة الماضية.

وخصص المهرجان يوم الخميس 27 يوليو الجاري ليكون حفلا منفردا لعمر العبداللات برفقة فرقته الموسيقية الخاصة المكونة من خمسين عازفاً بقيادة المايسترو الدكتور جورج أسعد، لكونه أكثر فنان عربي غنى في "مهرجان جرش"، إذ خصص المهرجان الليلة الافتتاحية بأكملها للعبداللات وجمهوره، فيما سيغني في الحفلات الأخرى فنانين اثنين في كل ليلة جماهيرية.

وأعرب العبداللات عن سعادته لتجديد لقائه مع جمهور "مهرجان جرش" هذا العام، واعداً بليلة تاريخية يستحقها الجمهور الأردني وضيوف المملكة الحاضرين من مختلف أقطار الوطن العربي، مؤكداً أنه سيقدم مجموعة من الأغنيات والمفاجآت، التي سيجرى عليها بروفات مكثفة لتكون جاهزة بما يليق بالجمهور الذي يسعى دائماً لتقديم الأفضل من أجله.

وقال العبداللات: "لست غريباً عن جرش المدينة والمهرجان، لكنني دائماً ما أستعد لأظهر بأفضل صورة، فالوقوف على مسرح جرش مسؤولية كبيرة، كون الجمهور الأردني ذواق للفن، وهو من ساهم في إبراز نجومية وشهرة وانتشار العديد من الفنانين العرب، الذين غنوا على مسرح جرش".