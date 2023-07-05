شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقي: "صاحب الوردة" حالة فنية رائعة ممتلئة بالروحانيات والوعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة رانيا فريد شوقي البروفات والتحضيرات الخاصة بـ مسرحية "صاحب الوردة"، على خشبة المسرح القومي خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لانطلاق العروض الخاصة بها خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة عروض بيت المسرح لعام 2023.

وقالت رانيا فريد شوقي من المقرر أن يتم مواصلة البروفات الخاصة بمسرحية "صاحب الوردة" خلال الأيام المقبلة، بمشاركة أبطال العمل، بعد تأجيلها خلال الفترة الماضية، لانشغال بعض النجوم خلال الفترة الماضية بتصوير عدد من الأعمال الفنية إلى جانب إجازة عيد الأضحى، معربة عن سعادتها بالمشاركة في العرض المسرحي "صاحب الوردة" مع نخبة كبيرة من الفنانين.

وأشارت إلى أن مسرحية "صاحب الوردة" تعد حالة فنية رائعة ممتلئة بالروحانيات والوعي، حيث تقدم استلهاما جديدا لشخصية "الحلاج" الخالدة لنرى كيف يحيي الحب النفوس الميتة، وكيف يعبر المظلومون وقساة القلوب وعتاة الإجرام والضلال معه عبر سفينة الحب إلى شاطئ الخلاص.





أبطال مسرحية صاحب الوردة

مسرحية "صاحب الوردة" من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج أحمد شوقي، وبطولة كل من رانيا فريد شوقى، داليا أشرف، يوسف إسماعيل، وائل إبراهيم، محمد صلاح آدم.

من جهة أخرى، لفتت رانيا إلى أنها لم تحسم بعد أمر مشاركتها في الأعمال الدرامية خلال الفترة المقبلة، حيث تفاضل بين أكثر من عمل فني خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى حرصها على التنوع في الأدوار التي تجسدها والتدقيق في اختياراتها، موضحة أن قبولها لتجسيد أي دور يرتبط بالنص الجيد ومدى تأثير هذا الدور على مجريات الأحداث في العمل الفني.