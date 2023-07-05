شكرا لقرائتكم خبر عن "أسامة أنور عكاشة" الجزء الأول على شاشة "الوثائقية" يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة "الوثائقية" عن عرضها الجزء الأول من الفيلم الوثائقى "أسامة أنور عكاشة" فى شهر يوليو الجارى، وهو الفيلم الذي يتناول سيرة الأب الروحي للدراما المصرية وعميد الدراما العربية "أسامة أنور عكاشة" من الميلاد في مدينة طنطا ونشأته في كفر الشيخ، مرورًا برحلته في القاهرة، وصولًا إلى مشروعه الدرامي الضخم الممتد عبر نحو أربعين عامًا.



أسامة أنور عكاشة

يوثق الفيلم ما أنجزه "صاحب الحلمية" دراميًّا وفكريًّا على نحو استثنائي حتى تحول إلى نجم في ذاته، كما يطرح عددًا من الأسئلة التي شغلت عقل أسامة، مثل سؤال الهوية المصرية. كذلك يلقي الضوء على إسهاماته في السينما والمسرح، متطرقًا إلى معاركه الممتدة على مختلف الأصعدة.

يشهد الفيلم الوثائقي "أسامة أنور عكاشة" حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجمات الفن ونجومه، منهم: إلهام شاهين، ولوسي، وعبد العزيز مخيون، وصابرين، والمخرج جمال عبد الحميد، كما يستضيف عددًا من النقاد والكتاب، منهم: عبد الله السناوي، سيد محمود، ماجدة موريس، وحمدي عبد الرحيم، أسامة عبد الفتاح.