شكرا لقرائتكم خبر عن نقل والد مى كساب للعناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض والد الفنانة مى كساب لأزمة صحية، دخل على إثرها للعناية المركزة داخل أحد المستشفيات، حيث كتبت مى كساب عبر حسابها الشخصى بموقع "فيس بوك" قائلة: "أبويا فى العناية المركزة يارب إشفيه وخليه لينا مالناش غيره".



مى كساب

انتهت مؤخرا الفنانة مى كساب من تسجيل أحدث أغانيها "أنا ماما" التى تتعاون فى توزيعها مع زوجها المطرب والموزع أوكا وكلمات أسامة محرز وألحان مونتى، وقالت مى إن الأغنية مناسبة للصيف وسعيدة بها، وتتمنى أن تنال إعجاب جمهورها، وأشارت إلى أنها تجهز لأغانى أخرى سوف تعلن عنها تباعا، وقالت فى تصريحها لـ"الخليج 365" إن الأغنية الجديدة سوف تطرحها بمجرد الانتهاء من عملية المكساج والتصوير.

يذكر أن الفنانة مى كساب حققت نجاحاً فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين.