شكرا لقرائتكم خبر عن عبلة كامل جمعت بين الكوميديا والتراجيديا فى فيلم “عودة الندلة” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الاربعاء، 17 عاما على عرض فيلم "عودة نادلة” حيث عرض لأول مرة 5 يوليو 2006، والنجمة عبلة كامل خلال الفيلم مزجت بين الكوميديا والتراجيديا حتى أنها جعلت الجمهور يبكي فى المشاهد التى جمعتها بابنها الفنان الراحل عمرو سمير وأغنية الفيلم طول حياتى ياما لفريق وسط البلد.

فيلم "عودة الندلة" من بطولة عبلة كامل وعزت أبو عوف وماجدة الخطيب وغادة عبد الرازق وفتحى عبد الوهاب وتأليف بلال فضل وإخراج سعيد حامد.



قصة فيلم عودة الندلة قصة فيلم عودة الندلة

تدور الأحداث فى إطار كوميدى حول "استفتاح" التى تخرج من سجنها الطويل وتبدأ البحث عن زوجها وابنها الذى تركته رضيعا، ولكنها تفاجأ بأن زوجها قام بتغيير اسمه وأصبح من أهم رجال الأعمال، وتزوج من سيدة ثرية تدعى أنها والدة هذا الابن، فتحاول استفتاح استعادة ابنها، بينما يحاول زوجها إبعادها عن حياته الجديدة، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى

واختفت النجمة عبلة كامل عن الساحة منذ تقديمها الجزء الخامس من مسلسلها "سلسال الدم"، بطولة رياض الخولى ورامى وحيد وضياء عبد الخالق وراندا البحيرى وأميرة هانى، وكريم كوجاك وماجد الشريف، وعدد كبير من الفنانين والمسلسل للكاتب الكبير مجدى صابر، والمخرج مصطفى الشال.