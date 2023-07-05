شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تشعل أجواء Luxury Beach فى حفل "دلتا كابيتال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت شركة دلتا كابيتال للتطوير العقارى حفلًا غنائيًا مميزًا لعملائها، أحيته النجمة روبي، السبت 1 يوليو رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث شهد الحفل حضورًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا مع العروض الغنائية المختلفة التى قدمتها روبى وسط تنظيم مميز للحفل.

حضور وتفاعل

أقيم الحفل، فى Luxury Beach، وهو أول Beach Club بالدلتا، وذلك ضمن جهود دلتا كابيتال للتطوير العقارى لتنظيم فعاليات ترفيهية مميزة لعملاء الشركة احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، حيث اقتصر الحفل على عملاء الشركة.

الحفل يعد هو الأول للنجمة روبى فى منطقة الدلتا، ويأتى استمرارًا لمنهج الشركة فى تقديم كل ما هو حصرى ومختلف لعملائها، حيث قدمت الفنانة الكبيرة مجموعة من أروع وأحدث أغانيها وسط تفاعل كبير من الحضور الذين أشادوا بالحفل والأغانى والاستعراضات المميزة التى جاءت بتنظيم من إسلام لطفي.

مسيرة نجاح

وكانت "دلتا كابيتال" قد تم تتويجها بجائزة الإنجاز كونها أفضل مطور عقارى فى منطقة الدلتا فى قمة "مصر للأفضل" فى دورتها الثامنة، والتى انعقدت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث جاء التكريم لتبنى شركة دلتا كابيتال أفضل الممارسات العقارية والمبادرات المبدعة والمبتكرة فى هذا المجال، بما انعكس على تعزيز المنافسة الإيجابية والإرتقاء بمنظومة القطاع العقارى فى مصر.

وتعد الآن شركة دلتا كابيتال هى رقم 1 فى منطقة الدلتا من حيث قاعدة العملاء التى تتعدى الـ 10 آلاف عميل من مناطق مختلفة مثل محافظة المنصورة وكفر الشيخ والمحلة الكبرى وطنطا ودمياط، كما تؤكد كذلك المبيعات المحققة بمشروعات الشركة الحالية مارينا دلتا ومارينا دلتا لاجونز وبلو بيتش -الذى يقع على البحر مباشرة- أن الشركة نجحت فى أن تكون بصدارة شركات التطوير العقارى بالمنطقة.

جدير بالذكر أن شركة دلتا كابيتال للتطوير العقارى تأسست سنة 2015 بمجلس إدارة من مستثمرين مصريين بهدف تنفيذ مشروعات ساحلية استثنائية فى الدلتا على البحر الأبيض المتوسط.



روبى-(1)



روبى-(2)



روبى-(3)



روبى-(4)



روبى-(5)



روبى-(6)



روبى-(7)