شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الوثائقية تعلن عرض فيلم عن أسرار السفينة "تيتانك" يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن قناة الوثائقية عرضها الفيلم الوثائقي "تيتانيك" في شهر يوليو الجاري يوثق الفيلم تجربة مثيرة في مياه شمال المحيط الأطلسي، من أجل محاولة كشف مزيد من أسرار السفينة الشهيرة "تيتانيك".

ويظهر خلال الفيلم خريطة شاملة للسفينة الراقدة في أعماق المحيط، ويجيب فريق من علماء البحار والمهندسين وخبراء التصوير عن السؤال الأكثر إثارة: كيف تحطمت السفينة العملاقة؟

وكانت "الوثائقية" أعلنت عرضها الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "أسامة أنور عكاشة"، في شهر يوليو الجاري، وهو الفيلم الذي يتناول سيرة الأب الروحي للدراما المصرية وعميد الدراما العربية "أسامة أنور عكاشة" من الميلاد في مدينة طنطا، ونشأته في كفر الشيخ، مرورًا برحلته في القاهرة، وصولًا إلى مشروعه الدرامي الضخم الممتد عبر نحو أربعين عامًا.

يوثق الفيلم ما أنجزه "صاحب الحلمية" دراميًّا وفكريًّا على نحو استثنائي حتى تحول إلى نجم في ذاته، كما يطرح عددًا من الأسئلة التي شغلت عقل أسامة، مثل سؤال الهوية المصرية. كذلك يلقي الضوء على إسهاماته في السينما والمسرح، متطرقًا إلى معاركه الممتدة على مختلف الأصعدة.