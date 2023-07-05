شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "تاج" لتامر حسنى يحصد 26 مليونا و800 ألف جنيه فى أول أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "تاج" بطولة النجم تامر حسني الأسبوع الماضي إيرادات بلغت 26 مليونا و800 ألف و143 جنيها، وذلك في أول أسبوع له في السينمات المختلفة.

حقق فيلم "تاج" للنجم تامر حسنى إيرادات بلغت 3 ملايين و90 ألف جنيه في شباك تذاكر أمس الأحد في مصر، لتصل إجمالى إيراداته 23 مليونًا و40 ألف جنيه وذلك خلال 5 أيام عرض، إذ انطلق في دور العرض يوم الأربعاء الماضى للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى 2023، وفى نفس السياق يحقق الفيلم إيرادات ضخمة في دور العرض العربية والخليجية.

فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، اسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق

تدور أحداث فيلم تاج في إطار كوميدي فانتازي، حول تاج (تامر حسني) الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة، وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ أنه له أخ توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى 2023 يشهد منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر وهى "بيت الروبى"، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، و"تاج" بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وعمرو عبد الجليل وساندى وإخراج سارة وفيق، و"مستر إكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وإخراج أحمد عبد الوهاب.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني في السينما فيلم "بحبك"، الذى عُرض فى موسم عيد الأضحى 2022، وهو بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرين.