هالة صدقي تستثمر مدخراتها في مجالات بعيدة عن الفن

فاجأت النجمة هالة صدقي الجميع باعترافها أنها استثمرت مدخراتها في زراعة البصل وبيع محصوله، وافتتاح مطعم كي لا تُجبر على قبول أدوار لا تليق بتاريخها الفني.

وقالت هالة خلال لقائها ضمن برنامج "ضيفي": "فتحت مطعم عشان أحافظ على هالة صدقي، ومضطرش أشتغل حاجة مش عجباني، لأن ده مصدر رزقي الوحيد... ده مشروع كان لازم أعمله من زمان، لأني ست (تنكة) فلازم يكون في مورد تاني".

وأشارت إلى أنها تمتلك أرضاً زراعية وتهتم بها وتزرعها بنفسها، وأضافت: "أنا ببيع بصل دلوقت، زرعت في المزرعة اللي أنا فيها بصل وببيعه، والمزارعين مجوش اليومين اللي فاتوا فنزلت أنا شلت البصل، إيه المشكلة! عمر الشغل ما كان عيب، العيب إنك تمد إيديك".

وجاء هذا التصريح بعد نشر النجمة المصرية قبل فترة المقطع عبر صفحتها في "إنستغرام" وظهرت فيه وهي تهتم بأرضها وتقتلع البصل من التربة، وأرفقت المقطع بتعليق كتبت فيه: "هو المفروض أتصوّر وأنا في أفخم الأماكن وأشيك الأماكن بس ده الواقع هو كده غلط ما يصحش الناس تسوّي كده... حد محتاج بصل؟، هو الكيلو بكام؟ بصل هاله صدقي".

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